'İngilizler ülkelerindeki sağlık sistemine güvenmediği için Türkiye'den gitmek istemiyor'

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid19 tedavisi için özellikle Ukrayna ve Türki Cumhuriyetlerden çok talep olduğunu söyledi. Antalya´da özellikle yerleşik yaşayan İngilizlerin çok fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "İngiltere'deki sağlık hizmetleri, Türkiye kadar iyi ve hızlı değil. İngilizler bu anlamda ülkelerine çok güvenmiyor. 'Sizi ülkenize göndermek istiyoruz' dediğimizde kesinlikle kabul etmiyorlar" dedi.

Türkiye´deki sağlık alt yapısının koronavirüsle yeni yol kat ettiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, yerleşik yabancıların en çok yaşadığı yerler arasında Antalya'nın da olduğunu belirterek hem yerleşik hem de yurt dışından koronavirüs tedavisi için gelmek isteyen çok sayıda hasta olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, bunda en büyük etkinin Türkiye'deki sağlık çalışanlarının hastaya yaklaşımının diğer ülkelere göre daha sahiplenici bir tavır ile son teknolojiyle tedavi edilmelerinden kaynaklandığını aktardı.

TÜRKİYE'NİN İYİ BİR SAĞLIK ALT YAPISI BULUNUYOR

Prof. Dr. Özkan, Antalya'nın Türkiye'de yerleşik yabancının yaşadığı şehirlerin başında geldiğini, bu nedenle hem yerleşik hasta hem de yurt dışından Covid ya da kanser nedeniyle gelmek isteyen çok hasta olduğunu anlattı. Akdeniz Üniversitesi'nin Covid-19 açısından bütün önlemleri aldığını hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Covid'den dolayı herhangi bir sorun olmadı. Elbette ister istemez Covid'le muhatap olunabiliniyor, çünkü çok hızlı bulaşan bir virüs. Ancak tedavi yöntemlerimiz, hastaları sahiplenmemiz ve takiplerimiz oldukça başarılı. Hastaların Akdeniz Üniversitesi'ne güveni tam. Tedavi olmak için bize başvuranlar var. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

TALEP EN ÇOK UKRAYNA VE TÜRKİ CUMHURİYETLERDEN

Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüsle mücadelede adını başarıyla duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Covid tedavisi için özellikle Ukrayna'dan, Türki Cumhuriyetlerden çok fazla talep olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özkan, "Sağlık Bakanlığı hastaların tek yatırılması şeklinde bir öneri yayımladı. Buna da azami özen göstermek için uğraşıyoruz. Tabii bu çok kolay olmuyor. Hasta sayısı çok önemli ve bazı hastaları geri çeviremiyorsunuz. Bu ayrımı yapmak, odaları ayarlayabilmek çok önemli. Biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MARKALAŞMA YOLUNDA

Akdeniz Üniversitesi'nin marka haline gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Özkan, hastayı sahiplenip yakından takip etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Tedavilerin, kullanılan makinelerin sürekli değiştiğini belirten Prof. Dr. Özkan, en son teknolojiyle en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve marka olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.

İNGİLİZLER TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

İngiltere´deki sağlık sisteminin Türkiye´deki kadar iyi olmadığını belirten Prof. Dr. Özkan, "İngilizler açıkçası bu anlamda kendi ülkelerine çok güvenmiyor. Bir de burada yaşayan yaşlı İngiliz çok fazla. 'Kendi ülkene seni göndermek istiyoruz' diye söylediğimizde, kesinlikle kabul etmiyorlar. Türkiye hakikaten sağlıkta kendini kanıtladı. Çünkü Türk hekimi, sağlık çalışanı ve bütün ekip canla başla çalışıyor. Eskiden beri sağlık çalışanları uzun mesailerle gönüllü çalışan bir kesimdir. Bunun şu an avantajını yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü yurt dışında mesaileri bittiği zaman hiç kimseyi bulamazsınız. Ancak burada öyle değil, daha insani yaklaşımlarla hastayı tedavi ediyoruz. Hem yoğun koşullarda çalışmayı biliyoruz hem de daha insani yaklaştığımız için daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

HASTALARIN HEM TEDAVİLERİ HEM DE KİŞİSEL BAKIMLARI YAPILIYOR

Covid yoğun bakımda kalan hastaların hem tedavileri hem de kişisel bakımlarının yapıldığını aktaran Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakımda insanlar kendi kişisel öz bakımlarını yapamadıkları için desteğe ihtiyaçları var. Yoğun bakımda tedaviler ve kişisel bakım son derece önemlidir. Bunu elimizden geldiğince iyi yapmak için uğraşıyoruz. Yoksa yaptığınız tedavinin kıymeti kalmıyor. Bunlar birbirini destekleyen tedaviler olduğu için çok önemli. Bizim mesleğimizde insani yaklaşım çok önemli. Bunu yapabilenler daha başarılı oluyor. Elimizden geleni sarf ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR

Yurt dışından gelen hastaların en çok estetik, organ nakli, tümör ameliyatı ve kanser işlemleri yaptırmak için geldiğini anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Türkiye estetik anlamda çok kıymetli bir yer. Çok fazla hasta geliyordu ama koronavirüs nedeniyle estetik ameliyatlar da sekteye uğradı. Çünkü normal zamana göre Covid olma ihtimaliniz çok daha yüksek. Estetik fazlaydı, organ nakli, tümör ameliyatları için gelen hasta çok fazla. Estetik azalmakla beraber kanser hastaları gelmeye devam ediyor. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak gereksinimleri karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Hem Türkiye prestiji için hem de Türkiye'ye maddi kazanç için destek sağlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.

'HAYAT TARZIMIZ MESAFELİ VE MASKELİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Maske kullanımı uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bence koronavirüs hemen bitmeyi planlamıyor. Mutasyonlar nereye evrilecek bu önemli. SARS, MERS virüsleri bir süre sonra kayboldu. Koronavirüste bunun olmasını umut ediyorum. Eğer kaybolmazsa hayat tarzımız şu anki hayat tarzımız gibi birbirimizden biraz daha mesafeli uzak, maskeli şekilde devam edecek. Bu da mutasyonların nereye doğru evrileceğine bağlı."DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-02-12 08:19:46



