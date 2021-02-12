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Kayınpederine can olan gelin: Bizde `baba´ demişsek bitmiştir

DHA

Kayınpederine can olan gelin: Bizde `baba´ demişsek bitmiştir


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da özel bir hastanede yapılan ameliyatla siroz hastası Alaaddin Canarslan'a (56) gelini Hanife Canarslan´dan (27) alınan karaciğer dokusu nakledildi. Karaciğerinden verdiği parçayla kayınpederinin hayata tutunmasını sağlayan 1 çocuk annesi Hanife Canarslan, "Bizde `baba´ demişsek bitmiştir. Kayınpeder diye ayırmayız. Yine olsa yine veririm" dedi.
Kilis´te yaşayan aşçı Alaaddin Canarslan'a, 5 yıl önce siroz tanısı kondu. Yaşadığı şehir ve Gaziantep´te birçok kez hastaneye başvuran Canarslan, tedavilerden yarar görmeyince karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Nakil için Antalya´ya gelerek özel bir hastanenin Organ Nakil Merkezi´ne başvuran Canarslan´a, 3 oğlu donör olmak istedi. Yapılan tetkiklerde 3 oğlunun karaciğerinin de nakil için uygun olmadığı anlaşılınca, gelini Hanife Canarslan donör olmaya karar verdi. Yapılan tetkiklerde Hanifi Canarslan´ın dokuları, kayınpederininki ile uyumlu çıkınca nakle karar verildi. 3,5 yaşında bir çocuk annesi olan Hanife Canarslan hiç düşünmeden kayınpederine karaciğerinden parça verdi.
'ALLAH GELİNİMDEN RAZI OLSUN'
Alaaddin Canarslan, kendisine siroz tanısı konulduğunda tüm hayatının değiştiğini söyledi. Kilis´te doktorların karaciğer nakli olması gerektiğini söylediklerinde oğullarının donör olmak istediğini anlatan Canarslan, "Oğullarım uygun donör olmayınca gelinim Hanife karaciğer vermek istedi. Tetkikler sonunda uygun olunca gelinimin karaciğerinden parça alınarak nakledildi. Şu an çok çok iyiyim. Gelinime teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Doktorlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.
'EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY YOLDA RAHATÇA YÜRÜYEBİLMEK'
Ameliyattan önce karnında su toplandığı için 108 kilo olduğunu, ameliyat sonrasında 93 kiloya indiğini söyleyen Alaaddin Canarslan, en büyük isteğinin yolda rahatça yürüyebilmek olduğunu söyledi. Canarslan, "Nakil için Antalya´ya geldiğimde bitmiş şekildeydim. Allah razı olsun doktorlarımdan. Ameliyattan sonra şu anda gayet iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.
'BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDEN DONÖR OLDUM'
Alaaddin Canarslan´ın oğlu Adil Canarslan (28) ile 5 yıl önce evlendiklerini anlatan Hanife Canarslan ise kayınpederinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Genç kadın, "Babam 5 yıldır karaciğer hastasıydı. Antalya´ya geldiğimizde çok ümidimiz yoktu. Ama burada öyle iyi karşılandım ki hayata tutunmak için elimize fırsat geçti. Allah´a şükür ki ben babama karaciğerimden parça verdim. Şu anda babam da ben de çok iyiyiz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
'CANIMIZI ORTAYA KOYARIZ'
Kayınpederine karaciğerinden parça vermek için bir an düşünmediğini söyleyen Hanife Canarslan, "Aklımın ucundan hiçbir şey geçirmeden donör oldum. Yine olsa yine olurum" dedi. Bir gelin olarak kayınpederine karaciğer vermenin herkese farklı geldiğini sözlerine ekleyen genç kadın, "Bizim için baba dediğimiz kişi babadır. Kayınpeder diye ayırmayız. Baba deyince bitmiştir bizim için. Babadır o. Canımızı ortaya koyarız. Onlar bizim için her şeyi yapıyor, biz de onlar için her şeyi yaparız" ifadelerini kullandı.
'BİZE BAŞVURDUĞUNDA HASTALIĞI İLERLEMİŞTİ'
Hastanenin Organ Nakil Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastanın 2 hafta önce kendilerine başvurduğunda siroz tanısı almış olduğunu belirterek, "Hasta ayrıca 1,5 yıl önce karaciğerindeki kitle nedeniyle ameliyat edilmişti. Son 1 yıldır da hastalığı hayli ilerlemişti" dedi. Hastanın artık son dönem siroz hastası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aliosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize başvurduğunda artık nefes darlığı çekiyordu. Vücutta su toplama meydana gelmişti. Son aşamadaki çözüm karaciğer nakliydi. Nakil hazırlığı başladık. Bu süreçte önce akrabaları donör olma açısından değerlendirdiğimiz için donör olmak isteyen 3 oğlunun uygun olup olmadığını araştırdık. Ancak yapılan tetkiklerde üçünün de karaciğerlerinde yağlanma nedeniyle uygun donör olmadıklarını saptadık. Sonra gelini devreye girdi. Hanife Hanım´ın yapılan testlerinde uygun olduğunu görünce nakil ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın durumu gayet iyi. 8 gün önce ameliyat oldu ve birkaç gün sonra taburcu etmeyi planlıyoruz."DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-02-12 08:19:21

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