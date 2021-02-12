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Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat artıyor

DHA

Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat artıyor


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Özdemir, kış mevsiminde gribal enfeksiyonlarda yeterli sıvı alınmaması ve aşırı soğuk havaya maruz kalınmasıyla ortaya çıkan kandaki pıhtılaşma bozukluğunun yol açtığı inme ve felç gibi hastalıkların, Covid-19 hastalarında 7,5 kat arttığını söyledi.
Özel bir hastanede görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Özdemir, Covid-19 pozitif hastaların, artan baş ağrısını enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almamaları gerektiğine dikkat çekti. Dikkate alınmayan artan baş ağrısının, inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalığı gibi damar tıkanıklığı ve inme riskini artıran rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerektiğine işaret etti.
YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ
Felç ve inme gibi beyin damar hastalıklarının kış mevsimde gribal enfeksiyonlarda bir miktar artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Özdemir, "Bunun nedeni yeterli sıvı alınmaması ve soğuk havaya maruz kalınması neticesinde gelişebilen kandaki pıhtılaşma bozukluklarıdır. Bu da felç ve inmeye neden olabilir. Bu durum kış aylarında gribal enfeksiyonlar sonunda bir miktar artış gösterebilir. Yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre önceki yıllarda gribal enfeksiyonlardan sonra gelişebilen beyin damar hastalıklarının, Covid-19 enfeksiyonlarında 7,5 kat arttığı belirlendi" dedi.
BAŞ AĞRISI CİDDİYE ALINMALI
Covid-19 enfeksiyonunun vücutta birçok organı ve sistemi etkileyerek can kaybı ve ağır kalıcı sakatlıklara yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Özgür Özdemir, "Başlangıçta solunum sistemi üzerindeki tahribatıyla dikkat çeken virüsün, sinir sistemini de etkileyerek inme gibi ölümcül risklerin artmasına yol açtığı artık biliniyor. Öncelikle, artan baş ağrısının görmezden gelinmemesi gerekmektedir. Enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almak, kafa içinde basınç artışına neden olan inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebilmektedir" diye konuştu.
Vücudun bir tarafında güç ve his kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, bir tarafı görememe, denge kaybı gibi bulgularla karşılaşan hastaların da en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zaten kış mevsiminde damarlardaki pıhtılaşma ihtimalinin artışı inme/felç gibi bir durumun artışına neden olmaktayken özellikle vücudun damar yapısını bozan bir hastalık olan Covid-19 enfeksiyonu bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Ayrıca, beyin zarı altında kanamaya neden olan anevrizma (baloncuk) patlamalarına benzer şekilde görülen kanamalarda eğer yapılan anjiyo tetkikinde baloncuk tespit edilemezse, hastaları mutlaka Covid-19 açısından incelemekte fayda vardır."DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-02-12 09:58:35

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