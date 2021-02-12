Döşemealtı'nda 120 parkta budama ve bakım yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı'nda 120 parkta budama ve bakım yapıldı

İHA

Döşemealtı'nda 120 parkta budama ve bakım yapıldı

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 120 parkta budama, bakım ve onarım gerçekleştirdi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte park ve sosyal donatı alanlarında mevsimsel budama, bakım, onarım, tamir ve tadilat işlerini sürdürdü. İlçe genelinde bulunan 120 park ile cadde, sokak ve kamu alanlarındaki ağaçların budanması, kuruyan bitkilerin sökülerek yerine yenilerinin dikimi gerçekleştirildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 8 ayrı ekip bir yandan kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların bakım ve budamalarını yaparken, diğer yandan kırılan veya hasar gören kent mobilyalarının bakım, tadilat, boya ve onarımlarını yaptı, Kırılan çocuk oyun guruplarını değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaskı hayatını kurtardı Işık ihlali yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, başında takılı olan kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı
YEREL HABERLER Kaskı hayatını kurtardı Işık ihlali yapan otomobile ...
Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye ...
Munzur Dağı eteklerinde moda çekimi
YEREL HABERLER Munzur Dağı eteklerinde moda çekimi
Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
Elektrikli bisiklet üzerinde yatarak tek elle ölümüne yolculuk Elektrikli bisikletin üzerine yatağa uzanır gibi uzandı, canını hiçe saydı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet üzerinde yatarak tek elle ölümüne ...
Eğitim Bir Sen 29 yaşında Eyüp Bülent Miran: “Mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen 29 yaşında Eyüp Bülent Miran: “Mirasa ...
Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat artıyor
YEREL HABERLER Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat ...
Kayınpederine can olan gelin: Bizde `baba´ demişsek bitmiştir
YEREL HABERLER Kayınpederine can olan gelin: Bizde `baba´ demişsek ...
'İngilizler ülkelerindeki sağlık sistemine güvenmediği için Türkiye'den gitmek istemiyor'
YEREL HABERLER 'İngilizler ülkelerindeki sağlık sistemine ...
Plastik kasalar depoyu alev topuna çevirdi Ölen ya da yaralanan olmadı, 2,5 milyon liralık hasar oluştu Sebze ve meyve deposu tamamen yandı
YEREL HABERLER Plastik kasalar depoyu alev topuna çevirdi Ölen ya da ...
Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (3)
YEREL HABERLER Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (3)
Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (2)
YEREL HABERLER Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (2)
(Görüntülü) Manavgat'ta sebze meyve deposunda yangın çıktı-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manavgat'ta sebze meyve deposunda yangın ...
Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı
Antalya'da sebze meyve deposu alev alev yandı Alevler geceyi aydınlattı, depo tamamen yandı
YEREL HABERLER Antalya'da sebze meyve deposu alev alev yandı Alevler ...
Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2)
YEREL HABERLER Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, ...
Jandarma göz açtırmadı, 260 motosiklet ve 50 traktör sürücüsüne 165 bin 500 TL ceza uygulandı Motosiklet ve traktör denetiminde 86 araç da trafikten men edildi
YEREL HABERLER Jandarma göz açtırmadı, 260 motosiklet ve 50 traktör ...
Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, ...
Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi
YEREL HABERLER Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi
Kaymakam Cimşit ve Başkan İşlek'ten evi yanan aliye yardım sözü
YEREL HABERLER Kaymakam Cimşit ve Başkan İşlek'ten evi yanan aliye ...
Aydemir Akbaş'lı 'Sünnet Çocuğu' filminin çekimleri başladı
YEREL HABERLER Aydemir Akbaş'lı 'Sünnet Çocuğu' filminin çekimleri ...
Antalya'da 15 Şubat'ta seyrek nüfuslu yerlerde ilkokul -ortaokul eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Antalya'da 15 Şubat'ta seyrek nüfuslu yerlerde ...
İl Müdürü Hüseyin Er Kumluca’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İl Müdürü Hüseyin Er Kumluca’da incelemelerde bulundu
Çukurlu günlerden mutlu sona Çukur saha olarak bilinen atıl alan doldurularak yeniden Antalyaspor'a kazandırılıyor
YEREL HABERLER Çukurlu günlerden mutlu sona Çukur saha olarak ...