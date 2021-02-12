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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi ALKÜ’ye 30 metrelik yeni bağlantı yolu açıyor

İHA

Alanya Belediyesi ALKÜ’ye 30 metrelik yeni bağlantı yolu açıyor

Alanya Belediyesi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak adına yeni bir yol daha açmak için çalışmalara başladı. Yeni bağlantı yolu, 30 metre genişliğe 3 kilometre uzunluğa sahip olacak.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitime verdiği önemi yaptığı hizmetlerle göstermeye devam ediyor. Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hem bölge halkının evlerine hem de öğrenci ve akademisyenlerin Üniversiteye daha rahat ulaşım sağlaması adına kolları sıvadı. Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’ni Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlayacak bağlantı yolu için çalışmalar başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ve ekibiyle birlikte yeni açılacak yoldaki çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Yeni sanayi sitesi ve Dim Mağarası’na kolay ulaşım da düşünüldü
3 kilometre uzunluğa, 30 metre genişliğe sahip olacak yeni imar yolu, sadece Üniversiteye ulaşımı rahatlatmayacak; aynı zamanda Kestel Mahallesi’ne taşınacak yeni sanayi sitesi ve turizm adına Alanya’nın önemli bir unsuru olan Dim Mağarası’na ulaşımı da hem kolaylaştıracak hem de bölgede oluşabilecek trafik keşmekeşliğinin önüne geçecek.

Yücel: “Oluşacak trafik yoğunluğuna şimdiden kalıcı çözüm ürettik”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, uzun zamandır planladıkları yeni bağlantı yolunu açmak için kolları sıvadıklarını vurgulayarak şunları söyledi; “Yol medeniyet, konfor, zamandan tasarruf demektir. Uzun zamandır planladığımız, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını tamamladığımız, belirli noktalarda da 18 çalışmalarını yaparak bitirdiğimiz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve D400 arasındaki bağlantı yolunu açmak için kolları sıvadık. 30 metre genişlikte, 3 km uzunlukta olacak bu yolla birlikte, bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğuna da şimdiden kalıcı bir çözüm ürettik. Üniversitemizin yeni döneminde yolu tamamlayarak bölge halkımızla birlikte öğrenci ve akademisyenlerimizin hizmetine sunacağız. Bu yolda bölge halkımızın da çok büyük emeği var. Kendilerine bu hoşgörüleri için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden bu önemli yolun bölge halkına, üniversitemize, sanayi sitemize ve Alanya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

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