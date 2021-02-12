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Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' Mavi Vatan ile buluştu

DHA

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' Mavi Vatan ile buluştu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA merkezli ARES Tersanesi ile Ankara merkezli Meteksan Savunma firmasının birlikte ürettiği Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), denize indirildi. 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA'nın denizdeki tecrübe seyirlerine başlandı. 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan SİDA, deniz testlerinin ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testleri gerçekleştirecek.
Savunma sanayinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda insansız deniz araçları (İDA) alanında; Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi tamamlanan ve 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı (SİDA) geçen günlerde denize indirildi ve tecrübe seyirlerine başlandı.
ROKETSAN FÜZE SİSTEMLERİ
400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi (SUH), asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan 4'lü podu ile 2,75 lazer güdümlü füze CİRİT ve 2'li lançeri ile lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemiyle (L-UMTAS) donatıldı.
DENİZ ATIŞ TESTLERİ YAPACAK
8 kilometrelik menzili ile sınıfının lideri konumundaki CİRİT; kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. CİRİT ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan'ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanları ile birlikte ULAQ üzerinde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasını müteakip, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
SİDA'DAN SONRA YENİ ARAÇLAR
SİDA; farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. Diğer yandan SİDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.
'BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK'
ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, ULAQ'a ilişkin ortak değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ-SİDA'nın denize indirilmesi ve deniz testlerine başlamasından büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Alanç ve Alparslan, yapılan ortak basın açıklamasında şunları kaydetti:
"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatan savunmasının, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölge korunmasının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Bu kapsamda bizler de iki özel şirket bir araya gelerek, milli menfaatlerimizi ön planda tutup tamamen öz sermaye yatırımları ile ULAQ projesine başladık ve yoğun faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunun savunma sanayii sektöründe de bir örnek olduğunun bilincinde olarak büyük bir işbirliği halinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra hedefimiz deniz testlerini tamamlayıp, güdümlü mermi atış testlerini icra etmek olacak. ULAQ'ın ilk tanıtımını gerçekleştirdiğimiz tarihten itibaren hem ülkemizden hem de dost ve müttefik ülkelerden önemli ilgi ile karşılaştık. Bu ilgi bizlerin de dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını tasarlamak ve üretmek üzere büyük bir motivasyonla çalışmamızı sağlıyor. ULAQ'ın ilk lansmanından itibaren desteklerini esirgemeyen Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız."
ARES TERSANESİ
Antalya Serbest Bölgesi'nde konuşlu 5 (beş) üretim tesisinde, çeşitli sınıf ve boylarda 100'ün üzerinde gemi inşa eden ve yüzde 100 milli sermaye ile teşkilli ARES Tersanesi, her türlü askeri ve ticari deniz platformu üretiyor. Avrupa'nın en büyük kompozit ve alüminyum gemi inşa firmalarından biri olan ARES, dünyanın en iyi karakol gemisi üreticisi konumunda.
METEKSAN SAVUNMA
Meteksan Savunma, 2006 yılında, Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerinin, savunma ve havacılık sanayisine yönelik proje ve aktivitelerini, tek bir çatı altında birleştirmek ve koordine etmek amacıyla kuruldu. Savunma ve havacılık sektöründe, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın da ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yüksek teknolojili, milli, bağımsız ve özgün ürünler ve alt sistemler geliştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-02-12 12:08:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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