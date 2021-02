Turunç ürünleri Sevgililer Günü pazarında

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yetiştirdiği turunçlarla yapılan, reçelden ekşiye birbirinden farklı tatlar, ‘Sevgililer Günü’ temasıyla açılan Üreten Eller Pazarı’nda Antalyalılarla buluştu. Belediyenin destekleriyle Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’nin ürettiği ürünler, büyük ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesi’nin, kadınların ve kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan ve her cuma Şirinyalı Mahallesi’nde kurulan Üreten Eller Pazarı, bu hafta, 14 Şubat dolayısıyla Sevgililer Günü temasıyla açıldı.

Kalpli yastıklardan sevimli ayıcıklara ve çiçek aranjmanlarına 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyen herkesin çok özel, birbirinden renkli hediyelikler bulabildiği pazarda Muratpaşa Belediyesi’nin yetiştirdiği turunçlarla yapılan, birbirinden farklı tatlar da Üreten Eller Pazarı’nda ilk kez Antalyalılarla buluştu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 5 yıl içinde parklara, sokaklarda uygun noktalara 21 bin 34 turunç fidanını dikti. Fidanlar, bu yıl meyve verirken Antalya Kadın Girişim Kooperatifi de belediyenin destekleriyle turunçtan farklı ürünler elde etmek için kolları sıvadı. Çalışmalarını Muratpaşa Belediyesi’nin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde sürdüren kooperatif üyesi kadınlar, acımsı tadı nedeniyle çiğ olarak tüketilmeyen turuncun kabuğundan posasına, her noktasını değerlendirdi.

Reçelden turunç ekşisine ve sirkeye, lokumdan şekerlemeye, kolonyadan sabuna birçok ürün ortaya çıkarken turuncun en bilinen tatları Üreten Eller Pazarı’nda görücüye çıktı. Kooperatif Başkanı Keziban Kaya, turunç reçeli turunç ekşisi ve sirkesini pazara getirdiklerini belirtirken “Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal’ın sayesinde başladığımız bu çalışmayla bugün turunçtan 20 farklı çeşit ürünü yapabilir noktaya geldik. Turunç ürünlerini peyderpey, Üreten Eller Pazarı’nda yer alan standımıza getireceğiz. Herkese tavsiye ederim. Her hafta buradayız” diye konuştu.

