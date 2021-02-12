Balon balığının midesinden 4 santimlik çelik olta ucu ile kılçık çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balon balığının midesinden 4 santimlik çelik olta ucu ile kılçık çıktı

DHA

Balon balığının midesinden 4 santimlik çelik olta ucu ile kılçık çıktı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun amatör balıkçı ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla anatomik yapısını incelediği 60 santimetre uzunluğunda ve 2 kilo ağırlığındaki 'lagocephalus scerelatus' türü dişi balon balığının midesinden çelik olta ucu ile avlandığı balıkların kılçığı çıktı. Etinin tamamında zehir bulunan balon balığında zararlı toksinin en yoğun karaciğer ve yumurtalıkta bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Yendikten yarım saat sonra zehirlenme etkisi ortaya çıkıyor. Balon balığı yiyen bir kişinin sinirsel iletişimi kesiliyor. Felç oluyor, solunum duruyor" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'in yüzey sularının ısınması nedeniyle tropik balıkların Türk sularına gelmeye başladığını anlattı. Türkiye'deki tropik balık çeşidinin 100'e yaklaştığını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, ekonomik değeri olan balıkların yanı sıra balon balığı gibi zehirli türlerin de popülasyonunun yayıldığına dikkati çekti. Türkiye'de balon balığının ilk defa 19 yıl önce görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sularımızda şu an 7 tür balon balığı bulunduğunu dile getirdi. Balon balığının yenilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, amatör balıkçılar başta olmak üzere insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
MİDESİNDEN 4 SANTİMETRE ÇELİK İĞNE ÇIKTI
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir amatör balıkçı tarafından yakalanan 60 santimetre uzunluğunda ve 2 kilo ağırlığındaki 'lagocephalus scerelatus' türü dişi balon balığının anatomik yapısı hakkında Demirerön Haber Ajansı'na (DHA) bilgi verdi. Balon balığının karnını açan Prof. Dr. Gökoğlu, zehrinin en yoğun olduğu karaciğer ve yumurtalık bölgesini gösterdi. Prof. Dr. Gökoğlu, incelemesi sırasında balon balığının midesinden baragadi iğnesi ile daha önce avlandığı bir balığın kılçıklarını çıkardı.
Balığın mide ve bağırsaklarını açan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Etçil bir balık olduğu için midesinde olta, balık kalıntıları görülebilir. Balon balığı avını yakaladıktan sonra sindirir, yakalandığında da kusar. Ancak olta hala duruyor. Balıkçının baragida olta iğnesinde takılı balığı yutmuş misinayı keserek, avını almış. Yaklaşık 7 santimetre misinayı koparmış, baragidedeki avını almış. Midesinde hala avlandığı balığın kılçıkları var. Balon balığı balıkçının malzemesine de zarar veriyor. Balıkçılarımızın oltasını da yiyor" dedi.
ZEHİR EN FAZLA KARACİĞER İLE YUMURTALIKTA
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'lagocephalus scerelatus' türü balon balığının avlanmasına teşvik amacıyla bir dönem kuyruğuna 5 lira ödeme yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, bu türün derisinin siyahımsı benekli, yanlarında gümüş renginde şerit, karın bölgesinin de dikenli yapıda olduğunu söyledi. Balığın derisinden, göz sıvısına kadar tüm dokusu ile organlarında, etinde zehir olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, zararlı toksinin en fazla karaciğer ile yumurtalıkta yoğunlaştığını, avlanılan balon balığının öldükten sonraki bekleme süresinde karaciğerin erimesi nedeniyle zehrin tüm balığa yayıldığına dikkati çekti.
'TEMİZLENDİĞİNDE ETİNİN YENİLEBİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ ÇOK YANLIŞ'
Balon balığının hızlı ürediğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, cinsel olgunluğa kadar büyüyen dişi anaç balon balığının yaz aylarında yavru verdiğini söyledi. Balon balığının çene yapısının bütün olduğu için çok güçlü ve keskin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gökoğlu, diş yapısının kerpetene benzediğini belirtti. Balon balığının misinayı, tenekeyi kesebildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Balıkçılar yanlışlıkla elini ağzına yaklaştırırsa parmağı koparabilir. Balon balığı yenilmemesi gerekiyor. Balığın her yerinde zehir var. Sadece karaciğer ve yumurtalıkta değil. Vatandaşın yanlış bildiği konu var. Karaciğer ile yumurtalık, iç organları temizlenip atıldığında etinin yenilebileceği düşünülüyor. Balığın her bölgesinde toksin var. İnsan vücudunun tolere edebileceği sınırı aştığında zehirlenme gelişiyor" diye konuştu.
BALON BALIĞI HAKKINDA ÖLÜMCÜL YANLIŞ BİLGİLER
İncelemesinin sonunda balon balığının derisini yüzen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yapılacak araştırma sonrası sağlam yapıdaki derinin ticari amaçla değerlendirebileceğini söyledi. Balon balığı sırtındaki ana iskeleti çıkarıldığında et olarak kaldığını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, şunları kaydetti:
"Vatandaşımız etine aldanıp, tavuk eti, fileto balık gibi yemeye kalkışıyor. Bu çok yanlış bir davranış. Bazıları 'yedik bir şey olmadı' diyor. Belki orada balon balığı etindeki toksin yoğunluğu insan vücudunun tolere edemeyeceği seviyeye yaklaşmamış olabilir. Ancak zehirlenme yaşanır. Balık yendikten yarım saat sonra zehirlenme etkisi ortaya çıkıyor. Balon balığı yiyen bir kişinin sinirsel iletişimi kesiliyor. Felç oluyor, solunum duruyor. Balığın bütün organlarında ve etinde zehri bulunuyor. Özellikle karaciğer ve yumurtalıklarındaki toksin yüksek miktarda. Pişirilse de bu balık zehirliyor. Yumurtalık ve karaciğeri çıkarıldıktan sonra etinin yenileceği düşünülüyor. Hiçbir şekilde yenmemeli. Balon balığının bütününde toksin var. Sularımızda 7 tür balon balığı var. Her türde toksin yoğunluğu farklı miktarda bulunuyor. Akdeniz'de en çok çıkan ve büyük tür olan 'lagocephalus scerelatus' türü balon balığının tüketilmesi, avlanılması yasak."
'İNSANLAR FİLETO SATILAN BİLMEDİĞİ BALIĞI ALMASIN'
Sokak aralarında fileto şeklinde balık etinden zehirlenme vakalarının yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, şu uyarılarda bulundu:
"İnsanlarımız bildiği balıkçılardan balık almalı. Bazı balıkçılar büyük balon balığını ekonomik olarak değerlendirmeye kalkışıyor. İnsanlarımız kafası ve kuyruğu kesilse de et yoğunluğundan balon balığını anlayabilir. İnsanlarımız fileto şeklinde satılan bilmediği balığı almasın. Sokak aralarında satılan balıklar hijyenik olarak da uygun olmaz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-02-12 14:39:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sebze meyve deposu yangınında 6.5 milyon liralık zarar
YEREL HABERLER Sebze meyve deposu yangınında 6.5 milyon liralık ...
Kemer'de destek eğitim kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer'de destek eğitim kursları devam ediyor
Turunç ürünleri Sevgililer Günü pazarında
YEREL HABERLER Turunç ürünleri Sevgililer Günü pazarında
Genç bilgisayarcı 2 gün önce aldığı aracını hurda halinde görünce neye uğradığını şaşırdı Park halindeki araca demir çubukla saldırdı, lastiklerine çivili tuzak kurdu Araca saldırı anları kameralar tarafından kaydedildi Emre Akdağ: "Normal bilinçte bir insanın bunu yapacağını düşünmüyorum"
YEREL HABERLER Genç bilgisayarcı 2 gün önce aldığı aracını hurda ...
Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi
Antalya’da 48 ekip 119 polisin katılımıyla dev operasyon Haklarında yakalama emri bulunan 54 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Antalya’da 48 ekip 119 polisin katılımıyla dev ...
Büyükşehir’den 14 Şubat’a özel ‘Sevda Türküleri’ konseri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 14 Şubat’a özel ‘Sevda Türküleri’ ...
DokumaPark’a kedi apartmanı Dokuma’ya, kuş evlerinden sonra 64 odalı kedi apartmanı da yapıldı.
YEREL HABERLER DokumaPark’a kedi apartmanı Dokuma’ya, kuş evlerinden ...
Antalya'daki yangında 350 ton sebze küle döndü, 6 milyon zarar var Plastik kasalarla büyüyen yangın 1000 metrekarelik kapalı depoyu ve içindekileri küle çevirdi Yangının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı İşyeri sahibi ve çalışanlar yangından geriye kalan meyveleri kurtarmak için seferber oldu İş yeri sahibi içerdeki plastik kasalar sebebiyle sigorta yaptıramamış
YEREL HABERLER Antalya'daki yangında 350 ton sebze küle döndü, 6 ...
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' Mavi Vatan ile buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' ...
Alanya Belediyesi ALKÜ’ye 30 metrelik yeni bağlantı yolu açıyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi ALKÜ’ye 30 metrelik yeni bağlantı ...
Muratpaşa, kendi evinde galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Muratpaşa, kendi evinde galibiyet peşinde
Döşemealtı'nda 120 parkta budama ve bakım yapıldı
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda 120 parkta budama ve bakım yapıldı
Kaskı hayatını kurtardı Işık ihlali yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, başında takılı olan kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı
YEREL HABERLER Kaskı hayatını kurtardı Işık ihlali yapan otomobile ...
Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye ...
Munzur Dağı eteklerinde moda çekimi
YEREL HABERLER Munzur Dağı eteklerinde moda çekimi
Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
Elektrikli bisiklet üzerinde yatarak tek elle ölümüne yolculuk Elektrikli bisikletin üzerine yatağa uzanır gibi uzandı, canını hiçe saydı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet üzerinde yatarak tek elle ölümüne ...
Eğitim Bir Sen 29 yaşında Eyüp Bülent Miran: “Mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen 29 yaşında Eyüp Bülent Miran: “Mirasa ...
Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat artıyor
YEREL HABERLER Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat ...
Kayınpederine can olan gelin: Bizde `baba´ demişsek bitmiştir
YEREL HABERLER Kayınpederine can olan gelin: Bizde `baba´ demişsek ...
'İngilizler ülkelerindeki sağlık sistemine güvenmediği için Türkiye'den gitmek istemiyor'
YEREL HABERLER 'İngilizler ülkelerindeki sağlık sistemine ...
Plastik kasalar depoyu alev topuna çevirdi Ölen ya da yaralanan olmadı, 2,5 milyon liralık hasar oluştu Sebze ve meyve deposu tamamen yandı
YEREL HABERLER Plastik kasalar depoyu alev topuna çevirdi Ölen ya da ...
Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (3)
YEREL HABERLER Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (3)