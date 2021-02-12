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Alanya’nın fethinin 800. yılı anısına 3 bin çiçek dağıtımı yapıldı

İHA

Alanya’nın fethinin 800. yılı anısına 3 bin çiçek dağıtımı yapıldı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen 3 bin fidan, Alanya'nın fethinin 800. yılı temasıyla 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Cuma Pazarı ve Mahmutlar Halk Pazarı’nda vatandaşlara dağıtıldı.
Alanya Belediyesi, kültürel, sosyal ve sanatsal alandaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen 4 farklı türden 3 bin çiçek fidanı Cuma Pazarı ve Mahmutlar Halk Pazarı’nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikle topluma sevgi, saygı ve sahiplenme duygusunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini belirten Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Alanya aşkın, sevginin ve hoşgörünün kenti” dedi.

“Alanya tarih boyunca büyük aşklara şahitlik etmiştir”
Başkan Yardımcısı Yenialp, “800. fetih yılını kutlayacağımız Alanya’da tarihe geçmiş aşklar, düğünler yaşanmış. Alanya’nın fethinin mimarı Sultan Alaaddin Keykubat Alanya’da Mahperi Sultan ile evlenmiştir. Biz de Alanya Belediyesi olarak, insan ilişkilerine ve sosyal aktivitelere verdiğimiz önemle bu yıl da Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından özenle yetiştirilmiş çiçeklerimizi vatandaşlarımıza hediye ettik” diye konuştu.

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