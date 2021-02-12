Caminin bağış kutusundaki 300 TL'yi çalıp kayıplara karıştı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde caminin girişindeki bağış kutusunda bulunan yaklaşık 300 TL, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından çalındı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Adem Ünal Camii’nde meydana geldi. Camiye gelen imam Turan Hancı, bağış kutusunun içindeki paraların alındığını gördü. İmamın haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliği belirsiz 1 kişinin kutudaki yaklaşık 300 TL’yi alıp kayıplara karıştığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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