AESOB Başkanı Dere: "Aldatıcı indirimler ve merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olalım"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 14 Şubat Sevgililer Günü gibi hediyelik alışverişlerin arttığı özel günlerde aldatıcı indirimler ve merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak yerel esnaflardan alışveriş yapılması ve Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren esnaflara destek verilmesi çağrısında bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken kuyumcudan çiçekçiye, pastacıdan tuhafiyeciye kadar esnaf ve sanatkarlarda her bütçeye uygun hediyenin olduğunu belirterek, “Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlarımız eşini, sevgilisini, nişanlısını mutlu etmek isteyen vatandaşlarımız için umutla bekliyor. Alışverişler ayakkabıdan çiçeğe, hediyelik süslerden takılara kadar çok fazla ürün ve fiyat yelpazesi olan yerel esnaflarımızdan yapılmalı. Alışverişlerimizi yerel esnaflarımızdan yaparak hem sevdiklerimizin hem de Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen esnafımızın yüzünü güldürelim.” dedi.

Sevgililer gününde çiçekçiler açık olacak ve evlere servis de yapacaklar

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sokağa çıkma kısıtlamasında çiçekçi esnafının açık olacağını hatırlatarak, “Sevdiğini mutlu etmek isteyen vatandaşlarımız için çiçekçilerimiz hafta sonu açık olacak. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında, Sevgililer Günü’nün hafta sonuna gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeye göre, çiçekçi esnafımız 12 Şubat Cuma akşam 20.00’dan gece 12’ye kadar eve sipariş, Cumartesi ve Pazar günü sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında iş yerinde, akşam 22.00 ile gece 12’ye kadar eve servis şeklinde hizmet sunabilecek.” dedi.

İnternet alışverişlerinde dolandırıcılığa dikkat edilmeli

Alışverişlerde doğru ve güvenilir adresin yerel esnaflar olduğunu aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İnternet alışverişlerinde çok dikkatli olunmalı. İnternet siparişlerinde sahte ürün gelebiliyor ya da ürün kutuları boş çıkabiliyor. Hatta bazen kredi kartı bilgileri çalınabiliyor. Dolayısıyla merdiven altı üretimlere ve internet dolandırıcılığına karşı çok dikkatli olunmalı. Bu sebeple alışverişlerimizde bildiğimiz, tanıdığımız mahalle esnaflarımızı tercih edelim, esnaflarımızda herkesin cebine uygun her türlü hediyelikler mevcut.” dedi.

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