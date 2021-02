Vali Yazıcı ve Başkan Böcek Antalya'yı konuştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Vali Yazıcı, Başkan Böcek’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, tüm dünyanın Coronavirüs salgınından bir an önce kurtulmasını diledi. Vali Yazıcı ve Başkan Böcek, ziyarette pandemi sonrası Antalya turizm hedefleri ve projeleri konusunda görüş alışverişi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ASAT Genel Müdürlüğü binasındaki makam odasında ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt da ziyarette bulundu. Vali Yazıcı, ziyarette her şeyin başının sağlık olduğunu belirterek, “Antalya’mızda Türkiye’mizde tüm dünyada bu sıkıntılardan kısa zamanda kurtulur inşallah” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Vali Yazıcı’nın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti. Antalya için hızla çalışmalara başladığını belirten Başkan Böcek, “Siz de bu hastalığı atlattınız. Size de geçmiş olsun. Hastane sürecimde de beni yalnız bırakmadınız. Yakından takip ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi her işin başı sağlık. Biz de bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın da sağlığını düşünerek çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Antalya’yı ileriye taşıyacak çalışmalarımıza tüm ekibimle devam ediyoruz” dedi.



Antalya'yı konuştular

Başkan Böcek, ziyarette pandemi sonrası Antalya turizm hedefleri ve projeleri hakkında da görüşme ve değerlendirme yaptıklarını belirterek, “26 yıllık siyasi hayatım boyunca Antalya’ya hizmet etmekten şeref duydum. Sayın Valimiz başta olmak üzere Antalyalı hemşerilerimin de desteği ile ‘Biz birlikte yaparız’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ziyaretin ardından ASAT Genel Müdürlüğü binasında çeşitli birimleri dolaştı. Vali Yazıcı’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt eşlik etti. Kurumun çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Yazıcı ASAT’ın uzaktan takip ve kontrol sistemi olan SCADA birimini de ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi aldı.

