Antalya’daki ağaç katliamına, dört siyasi partiden ortak tepki AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Antalya'ya zarar vermek isteyenlerin karşısında siyasiler olarak dimdik dururuz.” “Milletin menfaati için partiler olarak gerektiğinde bir araya gelebiliriz. Bu parti üstü bir insani, vicdani bir mesele”

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki hazine arazisi üzerinde bulunan ağaçların kepçelerle kimliği belirsiz kişiler tarafından kökünden sökülmesine, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’den ortak tepki geldi. Parti temsilcileri alana giderek incelemelerde bulunurken, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Antalya'ya zarar vermek isteyenlerin karşısında siyasiler olarak dimdik dururuz. Milletin menfaati için partiler olarak gerektiğinde bir araya gelebiliriz. Bu parti üstü bir insani, vicdani bir mesele” dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’ndeki hazine arazinin içerisindeki ormanlık alandaki ağaçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kepçeyle kökünden sökülerek katledildi. Mahalle halkı katliam sonrası nöbet tutmaya başlarken, görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca büyük tepki çekti. Yaşananlara bir tepki de siyasi partilerden geldi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP, İYİ Parti ve CHP'li temsilcileri alana gelerek incelemelerde bulundu, mahalle halkını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Taş, katılan tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek sözlerine başladı. Taş, ağaçların kesildiği videoları görünce çok üzüldüğünü dile getirerek, “Milletin menfaati için partiler olarak gerektiğinde bir araya gelebiliriz. Bu olay parti üstü insani ve vicdani bir mesele. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz.” dedi.

Şikayetlerin kendilerine ulaşması üzerine konuyu Antalya Valiliği ve ilgili kurumlarla paylaştıklarını ifade eden Taş, Antalya’nın doğasıyla dünyanın özel kentlerinden olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu şehre zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Antalya'ya zarar vermek isteyenlerin karşısında siyasiler olarak dimdik dururuz. Konuyu bizzat takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Burada sarı alan olarak tabir edilen arazilerde talana ve yetim hakkı yenmesine kimse müsaade etmeyecektir. Bölgede bazı siyasilerin isimleri kullanılıyor. Şuanda tüm siyasiler burada. Demek ki; burada bir yalan, isim kullanma ve sahtekarlık var. Hiç kimse talan ederken, ağaçları keserken hiçbir siyasi partinin adını kullanamaz. Bu vahşettir, insanlık dışı bir harekettir. Ne yetim hakkının yenmesine ne de bir haksızlığa izin vermeyeceğiz."

Taş, yaklaşık 150 dönümlük araziye iş makineleri ile zarar verildiğinin tahmin edildiğini de sözlerine ekleyip, kişilerin kim olduğunun tespiti için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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