Aytemiz Alanyaspor'da hedef Hatay'dan 3 puanla dönmek



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, yarın takipçisi Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Tekrar çıkışa geçen turuncu yeşilli takım, zorlu deplasmandan galip dönmek istiyor.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, ligin yeni ve başarılı ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın hakemliğini Turgut Doman yapacak. Aytemiz Alanyaspor son 5 haftadır mağlup olmazken bu maçtan da 3 puanla dönmek istiyor. Lige bu sezon yükselen ve oldukça başarılı bir sezon geçiren Hatayspor'u ilk yarı evinde 6-0'lık skorla yenen Alanyaspor, deplasmanda da aynı başarıyı göstermek hedefinde. Son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan toplayan ve 41 puanla 5'inci sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, 3 puan gerisinde bir alt basamakta bulunan rakibiyle farkı açmayı amaçlıyor.

BİRİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ, DİĞERİNİN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

Lig tarihinde yalnızca bu sezon karşılaşan iki ekibin ilk yarıdaki mücadelesinde Alanyaspor 6-0 gibi farklı bir skorla Hatayspor'u mağlup etmişti. Hatayspor'un bu sezon aldığı 7 mağlubiyet içerisine en farklı yenilgisi Alanyaspor'a karşı oldu. Öte yandan Alanyaspor'un da bu sezon rakiplerine karşı aldığı en farklı galibiyet Hatay maçı oldu. Ligin seyir zevki yüksek iki takımının bu karşılaşmasının da bol gollü geçmesi bekleniyor. Alanyaspor 24 haftada 40 gol kaydederken kalesinde 23 gol gördü. Lig sıralamasında hemen Alanyaspor'un ardından gelen Hatayspor ise bugüne dek 39 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 29 gol gördü. Ayrıca ligin en golcü oyuncuları arasında yer alan isimler iki takımın kadrosunda. Hatayspor'un en skorer oyuncusu krallık yarışında da şu an zirvede olan 17 gollü Boupendza olurken, Alanyaspor'un ise en golcü oyuncusu ise 8 golle Davidson.

3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, bugün Hatay'a doğru yola çıkacak. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Berkan Kutlu, François Moubandje ve Rizespor maçında kart gören kaptan Efecan Karaca sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan biri kart görmesi durumunda 26'ncı haftada Alanya'da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspor'un Atakaş Hatayspor maçındaki muhtemel 11'i şöyle: Marafona Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Umut, Efecan, Salih, Davidson, Babacar.

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-02-13 10:27:04



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