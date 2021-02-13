Eşya yardımında dayanışma büyüyor

Muratpaşa Belediyesi’nin kent sakinleri arasında kurduğu dayanışma ağlarının parçası olan eşya yardımında, sadece bu yıl içinde 152 adresten buzdolabından kanepeye, sandalyeden çalışma masası ve fırına yüzlerce parça ev eşyası alındı ve ihtiyacı olan 78 aileye teslim edildi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Covid19 pandemisi döneminde Komşu Dayanışma Sistemi, İmece Tablet gibi kampanyalarla geliştirdiği toplumsal dayanışma ağları her geçen gün büyüyor. Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden gerçekleştirilen bu kampanyaların yanı sıra Muratpaşa Belediyesi, evlerde kullanılmayan koltuktan kanepe ve sandalyeye, yemek odası ve yatak odası takımlarından buzdolabı ve çamaşır makinesine birçok ev eşyasını toplayıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece bu yıl içinde 152 adresten kullanılmayan eşyaları aldı. Eşyalar, gerekli kontrollerin ardından belediyede başvurusu bulunan 78 aileye teslim edildi. Belediye ekipleri, son olarak Fener Mahallesi’nde yaşayan Nefise Karagülle’nin evinden eşyaları aldı. Artık kullanmadığı eşyaları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için Muratpaşa Belediyesi’ne teslim eden Karagülle, “444 80 07 numaralı Turunç Masa’yı aradım. Allah razı olsun hemen geldiler” dedi.

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