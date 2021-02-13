Jandarmadan, kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kumar oynanan eve baskına giden jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalamak için itfaiye merdiveni kullanarak içeriye balkondan girdi. Evde yakalanan 2'si kadın, 30 kişiye toplam 145 bin 880 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan bir kişinin 'Ben burada misafirim' sözlerine karşılık olarak jandarma personeli de 'Ben de Tanrı misafiriyim' dedi.

Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde R.Ç. isimli şahsın evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine hareket geçen jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi. Jandarma, şüphelileri suçüstü yakalamak için itfaiyeden destek istedi. Uzatılan itfaiye merdiveni ile balkondan içeri giren jandarma ekipleri, 2'si kadın, 30 kişinin kumar oynadığını belirledi.

'BEN DE TANRI MİSAFİRİYİM'

Jandarmanın kimlik kontrolü sırasında şüphelilerden bir kadın, 'Ben burada misafirim' dedi. Jandarma personeli ise kadına, 'Ben de misafirim. Hem de Tanrı misafiriyim' diyerek karşılık verdi.

Şüphelilere, kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 4 bin 805 liradan, toplam 144 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Aramalarda ele geçirilen toplam 6 bin 780 lira nakit, 6 telsiz ve 64 deste iskambil kağıdına el konuldu. Aramalarda ayrıca 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. R.Ç.'ye tabancayla ilgili de 1730 lira para cezası uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınan R.Ç. adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-02-13 11:43:04



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