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Kırmızı ışık ihlali kazası en çok Hera'yı korkuttu Golden cinsi köpek kazanın şokunu üzerinden atamadı sahibinin kucağından inmedi Bir yıl önce aynı yerde kaza yapan Zavadanak Bekir, kendi üslubuyla kazayı yorumladı

İHA

Kırmızı ışık ihlali kazası en çok Hera'yı korkuttu Golden cinsi köpek kazanın şokunu üzerinden atamadı sahibinin kucağından inmedi Bir yıl önce aynı yerde kaza yapan Zavadanak Bekir, kendi üslubuyla kazayı yorumladı

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkasından gelen araba çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada aracın arkasında bulunan ve emniyet kemeri bağlı olan Hera isimli köpek kazanın korkusunu uzun süre üzerinden atamadı. Sahibi tarafından sık sık su içirilerek sakinleştirilmeye çalışılan köpek, üzerini atladığı sahibini uzun süre bırakmadı. Kazayı görerek gelenler arasında 15 Mart tarihinde aynı yerde kaza yapan 'Zavadanak' olarak ünlenen Bekir Varol’da vardı. Zavadanak Bekir, kazayı kendi üslubuyla yorumladı.
Kaza, ManavgatAlanya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışıkta bemleyen Nuri Altındağ’ın kullandığı 06 AT 2996 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Şinasi Şen’in kullandığı 52 ADL 425 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada, Nuri Altındağ’ın kullandığı 06 AT 2996 plakalı otomobilin sol arka kısmında büyük hasar oluşurken, sol arka lastiği yerinden çıktı. Çarpan araç ise yaklaşık 30 metre gittikten sonra durabildi. Arkadan çarpan aracın sürücüsünün kardeşinin cenazesine gittiği ve kaza anında telefonla konuştuğu için ışığı görmediği bildirildi.

Hera çok korktu
Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan ve emniyet kemeri bağlı durumda bulunan Hera isimli Golden cinsi köpeğin, kazanın şiddeti ve kaza sırasında çıkan sesten dolayı çok korktuğu gözlendi. Hera, uzun süre kendisine verilen suyu içerken, sahibi ile göz göze geldiğinde üzerine atlaması uzun süre bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.
Araçtan çıkarıldıktan sonra yol kenarındaki manavın demirine bağlanan Hera, kazayı görerek duran vatandaşların ilgi odağı oldu.

Zavadanak Bekir'de kaza yerine koştu
Kazayı görerek gelenler arasında 15 Mart tarihinde aynı yerde kaza yapan Zavadanak olarak ünlenen Bekir Varol’da vardı. Kaza yapan araçların yanına gelen Varol, kimsenin burnunun bile kanamadığını görünce rahat bir nefes aldı. Kendisinin de 15 Mart tarihinde aynı yerde kaza yaptığını belirten Varol, “Benim yaptığım kazada olduğu gibi bu kazada da kırmızı ışık ihlali ve tekerin kopması olayı var. Sanırım kırmızı ışık ihlali yapan arkadaşın kız kardeşi vefat etmiş. Cenazeye giderken ışık ihlali yapmış. Allah’tan kimseye bir şey olmadı” dedi.

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