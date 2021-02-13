Antalyalılar Cumhuriyet Sevgi Meydanı’nda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü sebebiyle düzenlediği “Cumhuriyet Sevgi Meydanı” etkinliği son gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığının Sevgililer Günü’ne özel 1112 Şubat tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği etkinlik iki gün boyunca Antalyalılara keyif dolu anlar yaşattı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Yeşilay, Kızılay, LÖSEV ve AKUT gibi kamu yararına çalışan STK'ların katıldığı etkinlik iki gün boyunca renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliğine Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.



Çocuklar masal dinledi

Cumhuriyet Sevgi Meydanı’nda çocuklar için de renkli etkinlikler düzenlendi. Çizgi film kahramanları animasyonlarıyla minikleri eğlendirirken, masal okuma etkinliği de düzenlendi. Masallar, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.



Sokak hayvanları unutulmadı

‘Sevgi paylaştıkça güzel’ mesajı verilen etkinlikte aynı zamanda sokak hayvanları da unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından açılan stantta sokak hayvanları için mama kapları ve mama dağıtıldı.

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