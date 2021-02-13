Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (2)



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra yakalanan Ö.T. adlı kadının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Ö.T. yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Alanya Adliyesi'ne getirildi. Ö.T.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan Ö.T.'nin Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binasına giderek ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde elinde tüfekle merdivenden çıkan Ö.T.'nin daha sonra kapıya doğru ateş ettiği görüldü.

MANAVGAT'TA DA JANDARMANIN KOLUNU ISIRIP CEZA ALMIŞ

Ö.T.'nin 3 sene öncesine kadar Manavgat'ın Denizkent Mahallesi Köprüçay Irmağı kenarında balıkçıların teknelerinin bulunduğu yerde kaldığı belirtildi. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşların şikayet etmesi üzerine jandarmanın inceleme yaptığı, Ö.T.'nin bunun üzerine mahalle muhtarı ve jandarma görevlilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında şikayet dilekçesi verdiği belirtildi. Ö.T'nin bir dönem yanına getirdiği maymunun Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alındığı öğrenildi. Ö.T.'nin bulunduğu yere gelen jandarma görevlilerine de saldırdığı ve bir görevlinin kolunu ısırdığı belirtildi. Mahkemeden hapis cezası alan ve bu cezası ertelenen Ö.T.'nin Manavgat'ı terk ederek Alanya'ya yerleştiği kaydedildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-02-13 13:49:03



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