55 öğrenci spora yönlendirme testinden geçirildi

'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin Korkuteli’ndeki 3’üncü etabı Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı Spor salonunda gerçekleşti. Korkuteli’nde 6’ıncı sınıfta okuyan 55 yetenekli öğrenci testten geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ kapsamında, 20172018 öğretim yılındaki taramalarda başarılı öğrenciler, yoğun eğitim programının ardından 3’üncü aşama olan koordinasyon testinden geçirildi. Recep Gürbüz Kapalı Spor salonunda gerçekleşen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin 3’üncü etabında 55 yetenekli öğrenci teste tabi tutuldu.

Projenin 3’üncü etabını ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Tunç, bu projeyle okullarda sportif yetenek taraması yapılarak, tarama sonucunda yetenekli gençlerin spora yönlendirileceğini söyledi.

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