Sokak kedilerine 5 yıldızlı 'kedi apartmanı'



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kepez Belediyesi, 'Marul kafa' olarak tanınan YouTube fenomeni Mehmet Yıldırım'ın fikrini hayata geçirerek sokak kedileri için 5 yıldızlı konfora sahip 64 odalı 'kedi apartmanı'nı hayata geçirdi.

Kepez Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim adasına dönüştürdüğü DokumaPark'a kuş evlerinden sonra 64 odalı 'kedi apartmanı' yaptı. Müzeleri, bilim merkezi, kütüphanesi, sanat galerisi, sahaf çarşısı ve yeşil alanlarında her gün yüzlerce kişiyi ağırlayan DokumaPark, sokak hayvanları için de emniyetli bir yaşam alanı oldu. 64 odalı 'kedi apartmanını' DokumaPark içerisine yerleştiren Kepez Belediyesi, kedilerin mama ihtiyacını ise kendi bünyelerinde gıda atıklarından karşılıyor.

'GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Belediye atölyelerinde ahşaptan 3 katlı, 64 odalı, duvarlarında rengarenk pati ve kedi resimlerinin yer aldığı kedi apartmanı, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nin batı tarafına yerleştirildi. Kepez Belediyesi ayrıca DokumaPark'ın dört bir yanına sokak hayvanları için mama ve su kapları da koydu.

Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü, kedi apartmanını yerinde inceleyerek onlara mama verdi. Bu projenin kentte yaşayan video paylaşım sitesi fenomeni 'Marul kafa' olarak tanınan Mehmet Yıldırım'ın fikri olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, "Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek bizim amacımız. Mehmet Yıldırım bana gelerek bu projeden bahsetti ve kedilerin böyle bir yerde yaşamalarını hayal ettiğini söyledi. Biz de harekete geçerek projeyi son haline getirdik. Buradaki kedileri bir araya topladık ve hepsine belediyemiz imkanında üretilen sıfır atık kedi mamalarından düzenli bir şekilde veriyoruz" dedi.

Mehmet Yıldırım ise hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu, kedi apartmanı sayesinde kedilerin çok kolay bir şekilde tek yerden beslenmesinin mümkün olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-02-13 14:09:45



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