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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneşe aldanan badem ağaçları erken çiçek açtı

İHA

Güneşe aldanan badem ağaçları erken çiçek açtı

Antalya’nın Akseki ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte badem ağaçları bir ay erken çiçek açtı.
Antalya’nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Şubat ayında bademlerin çiçek açması çiftçileri şaşırttı. Çiftçiler, erken açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe ediyor.

“Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor”
Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay, havaların sıcak olmasından dolayı ağaçların aldandığını belirterek, “Normalde mart ayının sonunda nisan ayına doğru açması gerekirken, havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Bu açan bademlerin meyvesinin olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü önümüzde daha kar yağıp don olacaktır. Badem çiçeklerini tamamen dökecektir. Eskiden Şubat ayı ortalarında badem çiçekleri açmazdı. Buranın rakımı bin 50 civarındadır. İklimler kaydı. Geçen yıl çiçekler zamanında çiçek açtığı için bol miktarda badem olmuştu. Bu yıl geçen yılki randımanı vereceğini tahmin etmiyoruz" diye konuştu.
Havaların ılık gitmesi nedeniyle şubat ayında çiçeklerin açmasının kendilerini şaşırttığını söyleyen Makbule Çelik ise, “Bu yıl kar yağmadı. Don olmadı. Ilıman hava ile badem çiçekleri bir haftada açtı. İklimlerimiz değişiyor. Küresel ısınmadan dolayı günü gününe uymuyor. Bu yıl geçen yıl aldığımız verimi alacağımızı tahmin etmiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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