Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda

Süper Lig’de yarın FT Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de son 8 maçını kaybetmeyen ve topladığı 31 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor’da gözler yarın oynanacak Yeni Malatyaspor’a çevrildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızıbeyazlılar hedef seriyi devam ettirmek. Başarılı grafiğini Ziraat Türkiye Kupası’na da taşıyan güney ekibi deplasmanda DG Sivasspor’u 10 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

Kırmızıbeyazlılarda sakatlıkları düzelen Veysel Sarı ve Mert Yılmaz’ın kadroda olması beklenirken, sakatlığı devam eden Ufuk Akyol’un takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Antalyaspor’un yıldız golcüsü Gökdeniz Bayrakdar ise sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Antalya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor’un 4, Yeni Malatyaspor’un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşması Yeni Malatyaspor 10 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.