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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AŞT’de “Kunduracı Doktor” ile perdeleri açacak

İHA

AŞT’de “Kunduracı Doktor” ile perdeleri açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), Sırp oyun yazarı, senarist, tiyatro ve sinema yönetmeni Duşan Kovaçeviç’in kaleme aldığı ‘Kunduracı Doktor’ oyunu ile kısıtlamaların ardından perdelerini açmaya hazırlanıyor. Covid19 tedbirleri kapsamında provaları gerçekleştirilen oyun, ara sıra hafıza kaybı yaşayan, kim olduğunu unutan, kız kardeşi ile birlikte çocukluğuna dönen, şehirli bir aile çocuğu olan Doktor'un hikayesini anlatıyor.
Antalya Şehir Tiyatroları kendi oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle yeni bir oyunu tiyatro severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Covid19 tedbirleri genelgesi kapsamında 31 Aralık’ta faaliyetlerine ara veren sinema ve tiyatro salonlarında 1 Mart tarihine kadar sürenin uzatılması kararı alınmıştı. Tiyatroların kapalı olmasına rağmen çalışmalarına devam eden AŞT, ‘ Kunduracı Doktor’ isimli yeni oyunu kısıtlamaların hemen ardından sahneye koymak için provalarına devam ediyor.

“Kendi kadrolarıyla ilk oyun”
Provaları Yıldız Kenter Tiyatro sahnesinde süren Kunduracı Doktor’un yönetmen koltuğunda AŞT kadrosundan Baran Şükrü Babacan oturuyor. Oyun, ara sıra hafıza kaybı yaşayan, kim olduğunu unutan, kız kardeşi ile birlikte çocukluğuna dönen, şehirli bir aile çocuğu olan Doktor’un hikayesini anlatıyor. Antalya Şehir Tiyatrolarının yeni bir yapılanmayla 2’inci senesine girdiğini ve bu kapsamda dışarıdan gelen yönetmenlerle projeler yapılarak oyunlara başlandığını ifade eden Yönetmen Şükrü Babacan, Kunduracı Doktor oyununun dışarıdan destek alınmadan, AŞT ailesi tarafından sahneye koyulacak ilk oyun olduğunu söyledi.

“Pandemi önlemleri altında ilk prova”
Provanın pandemi önlemleri dahilinde gerçekleştiğini söyleyen Babacan, “Bu oyunumuzun önemi, yönetmeninden, oyuncusuna, teknik ekipten tüm unsurlara kadar iç kadrolarımızdan çıkardığımız bir oyun olması. Tabi her tiyatro için yeni bir oyun özeldir ama bizim böyle ekstra bir durumumuz var. Çalışmalara daha önce başlamıştık ama tekrar bir kısıtlama durumu olunca ara vermiştik. Şimdi yine Mart ayı başında oyunumuzu sahneleyecek şekilde pandemi koşullarına uyarak provalarımıza devam ediyoruz. Umarım çok kısa süre sonra bu yasaklar kalkınca Antalya seyircisine çok güzel bir oyun izleteceğiz” dedi.

“Oyunun konusu”
Duşan Kovaçeviç’in 2001 yılında tamamladığı oyun, geçmişte başarılı bir doktor olan ama hayatı hayal kırıklıklarıyla dolu Nikola Kos ve ailesinin Belgrad’ın yer altı dünyasında yer alan kişilerle hayatlarının kesişmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor. AŞT’nin yetenekli oyuncuları tarafından sahneye koyulacak oyunda, mesleğine bağlı, Viyana'da eğitim görmüş idealist ünlü cerrah Nikola Kos, değişen değer yargılarıyla birlikte var olan şiddet ve yozlaşma içinde izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarak her şeye rağmen insan olarak kalabilme çalışmasının zorlu yolculuğunu yansıtacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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