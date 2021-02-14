Serik Belediyespor - Sivas Belediyespor: 2-0

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Gökhan Alkayalar, Barış Çardaklı, Anıl Küçükkaraca

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Dk.79 Kaan Mert Nasırcılar), Murat Gürbüzerol, Sinan Kalaycı (Dk. 88 Raif Demir), Ahmet Bahçıvan (Dk.70 Abdulsamet Burak), Tufan Kelleci, Yusuf Onur Arıkan, Murat Erdemir (Dk.88 Ergün Nazlı), Burak Albayrak, Emre Bekir, Mikail Başar (Dk.70 Ahmet Atik)

SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet Doğan, Muhsin Polat, Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu (Dk.86 Oğuzhan Karataş), Burak Aydın (Dk.86 Abdullah Halman), Furkan Sağman, Volkan Eğri (Dk.60 Pekin Köşnek), Barış Can Öztürk (Dk.60 Tuğrul Yavaşçı), Hurşit Taşçı, Şevki Çınar, Fatih Çolak

GOLLER: Dk.19 Murat Gürbüzerol, Dk. 81 Kaan Mert Nasırcılar (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Tufan Kelleci, Raif Demir (Serik Belediyespor) Furkan Sağman, Muhsin Polat, Murat Akgül (Sivas Belediyespor)Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.

Maç Sivas Belediyespor'un vuruşu ile başladı.

19'uncu dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Murat Gürbüzerol topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Her iki takımın zaman zaman ataklarının bulunduğu ilk yarıda başka gol olmadı.

81'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Kaan Mert Nasırcılar topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmayı Serik Belediyespor kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-02-14 15:27:30



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