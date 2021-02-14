Alanya’da pedallar çevrildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 84 sporcunun katılımıyla Theodora Velo Alanya MTB Cup yarışları gerçekleştirildi.
Bugün Okurcalar Mahallesi’nde başlayan Theodora Velo Alanya MTB Cup yarışında sporcular 4,3 km yol yaptı. Genç kadınlarda BHWallonie MTB takımından Julia Gregoine birinci, UKR Nat. takımından Moria Sukhopolova ikinci, Express CZ Tufo takımından Stepenka Hojkova üçüncü oldu. Genç erkeklerde UKR. Nat. takımından Oleksandr Hudyma birinci, Super Bikers Ecole takımından Theo Demorcin ikinci ve Bar End Giant Van Hest MTB takımından Morris Gruiters üçüncü oldu.
Elit kadınlarda Belgian Cycling takımından Githa Michiels birinci, BitWallonie takımından Emeline Detilleux ikinci, Express CZ Tufo takımından Tereza Tuoruzkova üçüncü oldu. Elit erkeklerde Swiss Nat. takımından Colombo Flippo birinci, Giant Factory Off Road takımından Philipp Antonie ikinci, yine aynı takımdan Reto Indergand üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini organizasyon yetkilileri verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.