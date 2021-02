Alkollü sürücünün sebep olduğu kazada yol lahana tarlasına döndü Yola saçılan lahanalar polis ve araç sahibi tarafından toplandı Alkollü sürücü ve kardeşine sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı

Antalya’da aynı yönde ilerleyen iki aracın karıştığı kazada lahana kasası yüklü kamyonet yola devrildi. Yapılan kontrolde 1.15 promil alkollü çıkan sürücünün hatalı sollama yapması sebebiyle yaşandığı iddia edilen kazada sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken kamyonetten dökülen lahanaları üretici ile polis ekipleri topladı.



Edilen bilgiye göre, kaza saat 18:00 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 47 yaşındaki Aydın C., akşam saatlerinde topladığı lahanaları sandıklara koyup 07 YR 394 plakalı kamyonetinin kasasına yükledi ve Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ne doğru yola çıktı. Hal kavşağına yaklaşan Aydın C., iddiaya göre Emrah Ç. idaresindeki 07 ANE 168 plakalı otomobil tarafından hatalı sollama yapılarak sıkıştırılınca iki araçta kontrolden çıkarak yan yola girdi. Kazada lahana yüklü olan kamyonet devrildi. Şans eseri her iki aracın sürücüsü ve yolcu Harun Ç. kazadan yara almadan kurtulduğu kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri bir başka kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Sürücülerden Emrah Ç., yapılan kontrolde 1.15 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanan Emrah Ç.'ye cezai işlem uygulandı. Ters dönen kamyonetten etrafa saçılan lahanaları polis ekipleri ve Aydın C. toplayarak sandıklara koydu. Sandıklara toplanan lahanalar Aydın C.'nin çağırdığı bir başka kamyonete yüklenerek hale götürüldü. Kamyoneti devrilen Aydın C., ''Akdeniz Tedaş Kavşağı'ndan döndüm. Hale doğru normal bir şekilde seyir halindeydim. Birden önüme Tofaş marka bir otomobil kırdı. Frene bile basmama vakit kalmadan birden devrildim. Önüme kıran araçta ben devrilince altımda kalmış zaten" dedi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emreh Ç. ve Harun Ç. isimli kardeşlere ayrıca 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

