Alkollü sürücünün sebep olduğu kazada yol lahana tarlasına döndü Yola saçılan lahanalar polis ve araç sahibi tarafından toplandı Alkollü sürücü ve kardeşine sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü sürücünün sebep olduğu kazada yol lahana tarlasına döndü Yola saçılan lahanalar polis ve araç sahibi tarafından toplandı Alkollü sürücü ve kardeşine sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı

İHA

Alkollü sürücünün sebep olduğu kazada yol lahana tarlasına döndü Yola saçılan lahanalar polis ve araç sahibi tarafından toplandı Alkollü sürücü ve kardeşine sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı

Antalya’da aynı yönde ilerleyen iki aracın karıştığı kazada lahana kasası yüklü kamyonet yola devrildi. Yapılan kontrolde 1.15 promil alkollü çıkan sürücünün hatalı sollama yapması sebebiyle yaşandığı iddia edilen kazada sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken kamyonetten dökülen lahanaları üretici ile polis ekipleri topladı.

Edilen bilgiye göre, kaza saat 18:00 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 47 yaşındaki Aydın C., akşam saatlerinde topladığı lahanaları sandıklara koyup 07 YR 394 plakalı kamyonetinin kasasına yükledi ve Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ne doğru yola çıktı. Hal kavşağına yaklaşan Aydın C., iddiaya göre Emrah Ç. idaresindeki 07 ANE 168 plakalı otomobil tarafından hatalı sollama yapılarak sıkıştırılınca iki araçta kontrolden çıkarak yan yola girdi. Kazada lahana yüklü olan kamyonet devrildi. Şans eseri her iki aracın sürücüsü ve yolcu Harun Ç. kazadan yara almadan kurtulduğu kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri bir başka kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Sürücülerden Emrah Ç., yapılan kontrolde 1.15 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanan Emrah Ç.'ye cezai işlem uygulandı. Ters dönen kamyonetten etrafa saçılan lahanaları polis ekipleri ve Aydın C. toplayarak sandıklara koydu. Sandıklara toplanan lahanalar Aydın C.'nin çağırdığı bir başka kamyonete yüklenerek hale götürüldü. Kamyoneti devrilen Aydın C., ''Akdeniz Tedaş Kavşağı'ndan döndüm. Hale doğru normal bir şekilde seyir halindeydim. Birden önüme Tofaş marka bir otomobil kırdı. Frene bile basmama vakit kalmadan birden devrildim. Önüme kıran araçta ben devrilince altımda kalmış zaten" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emreh Ç. ve Harun Ç. isimli kardeşlere ayrıca 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
YEREL HABERLER Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
Jandarmadan 55 yıllık çifte sürpriz sevgililer günü kutlaması Ellerinde bu defa elinde pasta ve gülle yaşlı çiftin kapısını çaldı
YEREL HABERLER Jandarmadan 55 yıllık çifte sürpriz sevgililer günü ...
Antalya´da komşu iki aile kavga etti, bir kişi otomobile kafa attı
YEREL HABERLER Antalya´da komşu iki aile kavga etti, bir kişi ...
Antalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Öfkesini alamayan şahıs, park halindeki otomobile kafa attı
YEREL HABERLER Antalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık ...
Ulutaş, Sevgililer Gününde yaşlı çiftleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Ulutaş, Sevgililer Gününde yaşlı çiftleri ziyaret ...
Alanya’da pedallar çevrildi
YEREL HABERLER Alanya’da pedallar çevrildi
Sevgiliye, keman eşliğinde çiçek servisi
YEREL HABERLER Sevgiliye, keman eşliğinde çiçek servisi
Serik Belediyespor - Sivas Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Sivas Belediyespor: 2-0
Beş günde 4 ayrı evden 25 bin TL çaldı, kaçamadı
YEREL HABERLER Beş günde 4 ayrı evden 25 bin TL çaldı, kaçamadı
Elmalı’ya 25 bin metrekarelik güreş kompleksi müjdesi
YEREL HABERLER Elmalı’ya 25 bin metrekarelik güreş kompleksi müjdesi
Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti
YEREL HABERLER Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif ...
10 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER 10 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri ...
14 Şubat sevgililer kadar çiçekçileri de güldürdü Antalya’daki çiçekçiler satışlarının arttığını belirterek, muaf tutulmalarını memnuniyetle karşıladı Çiçekçi esnafı Ahmet Arslan: “Üç gündür mükemmel bir satış var”
YEREL HABERLER 14 Şubat sevgililer kadar çiçekçileri de ...
Vinç üzerinde sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Vinç üzerinde sürpriz evlilik teklifi
'Turizmde amansız rekabet başladı'
YEREL HABERLER 'Turizmde amansız rekabet başladı'
Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler
YEREL HABERLER Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu ...
Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü
YEREL HABERLER Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve ...
ATB'de “Antalya’da ve Tarım ve İklim Etkileşimi" konuşuldu Prof. Dr. Levent Şaylan: "Sıcaklık artacak, yağışlar azalacak, Antalya daha da sıcak olacak” Prof. Dr. İlkay Dellal: " Ürün fiyatları daha da artabilir"
YEREL HABERLER ATB'de “Antalya’da ve Tarım ve İklim Etkileşimi" konuşuldu Prof. ...
5 yıldızlı otelde Murat Dalkılıç ile eğlendiler
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde Murat Dalkılıç ile eğlendiler
AŞT’de “Kunduracı Doktor” ile perdeleri açacak
YEREL HABERLER AŞT’de “Kunduracı Doktor” ile perdeleri açacak
Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda
Antalyaspor'da tek hedef galibiyet
YEREL HABERLER Antalyaspor'da tek hedef galibiyet
Domates üreticisi sera ile tezgahtaki fiyat farkına kendi de inanamıyor Üretici, serada 1,5-2 TL'ye satılan domateste dengenin korunmasını istiyor
YEREL HABERLER Domates üreticisi sera ile tezgahtaki fiyat farkına ...
Muratpaşa'nın 6'ıncı kreş inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın 6'ıncı kreş inşaatı sürüyor