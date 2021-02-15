Antalya’nın doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya’nın Doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı günü öğle saatlerine kadar zaman zaman çok kuvvetli (2150 kg\m2) yer yer çok kuvvetli ( 5175 kg\m2) olması bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde ve Alacabel Geçidi başta olmak üzere AntalyaKonya Karayolunda kuvvetli ve yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Öte yandan vatandaşların, ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Kuvvetli yağışların, Salı günü 12.00'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

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