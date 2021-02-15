'Hastamız kendini iyi hissedince horon tepti'



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da özel bir hastanede tüp mide operasyonu geçirip, 2'nci gün kafeteryada horon tepen Aydan Şen'in (30) ameliyatını yapan Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, "Hastalarımızı ameliyattan 4 saat sonra yürütmeye başlıyoruz, çünkü bağırsak hareketliğinin başlaması önemli. Horon tepmesi ise hasta kendini biraz daha fazla iyi hissettiği için" dedi. Hastanın talebini geri çevirmeyip horona eşlik eden diyetisyen Nesrin Tepehan ise, "Pandemide herkes çok daralmıştı. Hastamızın bu motivasyonuna eşlik ettim" dedi.

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Aydan Şen, 140 kiloya ulaşınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verip, Antalya'ya geldi. Özel Lara Anadolu Hastanesi'ndeki Obezite Kliniği'ne başvuran Şen, tüp mide ameliyatı oldu. Aslen Karadenizli olan Şen, ameliyatın 2'nci günü kafeteryada horon tepti. Şen'in diyetisyen Nesrin Tepehan ile horon tepme görüntüleri, bir hemşire tarafından görüntülenip, "Tüp mide ameliyatının 2'nci gününde horon tepen hastamıza sağlıklı güzel yarınlar diliyoruz" notuyla sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni aldı. Kuaförlük yapan Şen, hastaneden taburcu olup Almanya'ya döndü.

'PANDEMİDE 5 İLE 10 KİLO ALDIK'

Şen'in tüp mide ameliyatını yapan Özel Lara Hastanesi Obezite Kliniği Genel Cerrahı Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, Almanya'dan gelen hastanın 140 kilo olduğunu ve başarılı bir tüp mide operasyonu geçirdiğini söyledi. Tedavi ve ameliyat sonrası 134 kilo olarak taburcu olduğunu belirten Prof. Dr. Bülbüller, koronavirüs (Covid-19) pandemisi kısıtlamalarında herkesin ister istemez 5 ile 10 kilo aldığını belirtti. Prof. Dr. Bülbüller, dünyada obezite oranının yüzde 30'lar seviyesinde olduğunu vurgulayıp şunları söyledi:

"Türkiye'de de bu oranda, aynı seviyelerde. Pandemi döneminde karantina ve kısıtlama, hareketimizi azalttı ve uyaran çok şey oldu. 'Hadi şunu yiyelim' denildi, boşluk ve zaman çoktu. Hareket azaldı ve fazla yeme kilo artışını ortaya çıkardı. Son bir yılda gelen hastaların söylemi ve tecrübelerimize göre 5 ila 10 kilo artış oldu. Yaklaşık 15 yılda 6 binin üzerinde ameliyat yaptık. En fazla tüp mide operasyonu, by-pass, diyabet ve revizyon cerrahisini de yaptık. Obezite çağın hastalığı ve gittikçe artmakta. Boyu ve kilo oranına göre obez deniyor. Obezitenin ilk tedavisi kesinlikle cerrahi değil. Mutlak spor, diyet, egzersiz. Ancak bunlarda başarısız kalınırsa vücut kitle endeksi 35 üzeri ve yandaş hastalıklar varsa ameliyat öneriyoruz."

'SEMT PAZARINI GEZEN HASTALARIMIZ VAR'

Obezitenin yol açtığı psikolojik ve sosyolojik etkilerin yanı sıra, hipertansiyon, diyabet, böbrek, kalpdamar hastalıkları ve kansere neden olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bülbüller, ameliyat sonrası hastaların memnun ayrıldığını söyledi. "Birinci gün taburcu olup Amerika'ya giden oldu" diyen Prof. Dr. Bülbüller, "Kafeteryaya inip horon tepen, hatta semt pazarını gezen hastalarımız var. Hastalarımızı ameliyattan 4 saat sonra yürütmeye başlıyoruz. Her 2 saatte yürümelerini istiyoruz. Ertesi gün koridorda yürümelerini istiyoruz. Çünkü bağırsakların hareketlenmesini istiyoruz. Hastamız kendini biraz daha fazla iyi hissettiği için horon tepmiş. Aşırı olmamak kaydıyla horon tepmiş."

'HASTAMIZIN MOTİVASYONUNA EŞLİK ETTİM'

Aydan Şen ile horon tepen kliniğin diyetisyeni Nesrin Tepehan ise tedavi veya ameliyat için gelen hastaların pandemiden ve evde kısıtlamada kalmaktan dolayı çok daraldığını vurguladı. Tepehan, "Kliniğe gelen hastalarımız kendi aralarında kaynaşıp sosyalleşiyor. Karadenizli hastamız Aydan Hanım da bir anlamda motivasyon olarak horon tepti. Biz de horona eşlik ettik" dedi.

Ameliyatın 2'nci gününde horon tepme haberi ve görüntülerinin medyada yer almasının ardından taburcu olan diğer hastalarının da kendisine serzenişte bulunduğunu söyleyen diyetisyen Tepehan, "'Bizimle niye horon tepmedin' diye serzenişte bulunuyorlar. Çoğu kişi bu ameliyattan sonra korkuyor, 'Ağrı çeker miyim' diye. Güncel hayatını etkileyen bir ameliyat değil. Yaz döneminde denize giden, şehri gezmeye çıkan hastalarımız oldu. Pandemide herkes çok daralmıştı. Hastamızın motivasyonuna eşlik ettim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ TEŞEKKÜR MESAJI GÖNDERDİ

Ameliyatın 2'nci gününde hastane ekibine Berlin'den görüntülü teşekkür mesajı ve horon haberlerine gönderme yapan Aydan Şen, Karadenizli olduğuna vurgu yaparak, "140 kilo ile ameliyat oldum horon sayesinde 134 kiloya düştüm. Nurullah hocaya ve ekibine çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız sizi çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-02-15 11:14:53



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