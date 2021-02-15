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Prof. Dr. Oğuztürk: Yarıyıl tatili, vaka sayılarını etkiledi

DHA

Prof. Dr. Oğuztürk: Yarıyıl tatili, vaka sayılarını etkiledi


ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüste vaka sayılarının 5 bin ile 7 bin arasında yatay seyir izlemesinin nedenlerinden birisinin de yarıyıl tatiliyle birlikte sosyal hareketliliğin artması olduğunu söyledi.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüste şu anda günlük vaka sayılarının stabil seyrettiğini belirterek, "Vaka sayıları günlük 7 bin ile 5 bin arasında, maalesef 'plato' dediğimiz yatay bir seyir izliyor. Bizim bunu daha da düşürmemiz gerekiyor. Bu düzey bizi memnun edebilecek bir düzey değil. Yatay seyir izlemesinin birçok sebebi var. Birincisi kış dönemi ve kalabalık ortamların kapalı ortam şeklinde devam etmesi, virüsün bulaştırıcılık özelliğini daha da etkin devam etmesine sebebiyet verdi. Okullarda yarıyıl tatili ve online eğitimlere ara verilmesi insanların sosyal hareketliliğini artırdı. Şehirlerarası dolaşımlar da arttı bu nedenle. Ayrıca mutant virüsün katkısı da olmuş olabilir. İnsanların virüs mutant olsun olmasın kurallara aynı şekilde uyması gerekiyordu" diye konuştu.
'HASTANE YÜKLERİNİN AZALDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'
Oğuztürk, toplumda kurallara uymayan belli bir kesim olduğunu vurgulayarak, "Ve bunların da bir şekilde virüsün yayılmasına etkisi olduğunu düşünebiliriz. İstinasız maske ve mesafe konusunda ciddi anlamda süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim hastanemize gelen hasta sayıları kontrollü bir şekilde takip edebileceğimiz durumda. Hasta sayıları artmadı; ama stabil ve yatay seyir izliyor. Yoğun bakım ve servislerde yatan hasta sayısının azalması virüsün bu anlamda yatay seyirle birlikte aşırı hastane yüklerinin de bir miktar azaldığını söyleyebiliriz. Kurallara uymanın ciddi anlamda rakamların düşmesi anlamında en önemli silahımız olacağını düşünüyorum" dedi.
'MASKE TAKMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDASINIZ'
Prof. Dr. Oğuztürk, aşı yaptıran kişilerin ilk dozu yaptırdıktan sonra hastalıktan kurtulacaklarına yönelik bir ruh hali içine girdiklerini söyleyerek "Aşıda ilk doz yaptırıldıktan sonra dahi bir rehavet, 'nasıl olsa sonuçta aşı oluyoruz ve bu hastalıktan da kurtuluyoruz' ruh hali gelişmiş olabilir. Ama gerçekte öyle değil. Siz aşı yaptırmış olsanız dahi ikinci doz aşıdan 10-12 gün sonra tam olarak sizin bağışıklığınız gelişiyor, virüse karşı vücudunuzun savaşçı elemanları tam olarak aktive olmuş olabiliyor. Bunun dışında biz iki doz aşıyı yaptırmış ve 40 gün geçmiş dahi olsa maske takmak zorundayız. Çünkü o mikroorganizmalara karşı aşı bizi yüzde 100 korumuyor. İkincisi siz bu aşı ile bağışıklık gelişmiş olsa dahi burnunuza ve ağzınıza yerleşmiş olan mikroorganizmalara karşı savaşçı elemanlar etki göstermeden önce maske takmadığınız bir süreçte karşınızdaki insana mikroorganizmayı yayma ve hasta etme riskiniz bulunuyor. Aşı olsanız dahi maske takmaya devam etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Oğuztürk'ün açıklamasıHaber-Kamera: Nursima ÖZONURKaan ULU/ ANKARA,(DHA)-DHA-Sağlık Türkiye-Antalya
2021-02-15 11:14:49

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