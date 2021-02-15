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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da kısıtlama ihlaline ceza yağdı

İHA

Alanya'da kısıtlama ihlaline ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takma kuralına uymayan 89 kişiye toplamda 287 bin 602 TL para cezası kesildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 12 15 Şubat tarihlerindeki arasında ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 20 kişiye toplam 66 bin 550 TL idari para cezası uyguladı.
Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 69 kişiye toplam 214 bin 52 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 89 kişiye 287 bin 602 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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