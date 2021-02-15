Konyaaltı Belediyesi hayvan üreticilerine yönelik ‘ücretsiz aşı’ desteğine devam edecek

Konyaaltı Belediyesi, hayvan üreticilerinin yükünü hafifletmek amacıyla iki yıl önce başlattığı ücretsiz aşı desteğini sürdürme kararı alarak, ‘aşı’ protokolünü yeniledi.



Devlet tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine ücretlendirilen aşıların tüm maliyetini iki yıldır üstlenen Konyaaltı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle yaptığı protokol ile bu yıl da hayvan üreticilerine yönelik aşı desteğini sürdürme kararı aldı. Konyaaltı Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Konyaaltı ilçe sınırları içinde 10 bin büyükbaş ve 30 bin küçükbaş hayvan Konyaaltı Belediyesi tarafından ücretsiz aşılanacak. Protokol gereği aşılama, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü eliyle yapılacak.



“Türkiye’de ilk uygulayıcı”

İlk kez 2019 yılında uygulamaya konulan projenin Türkiye’de ilk uygulayıcısı olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yenilenen protokol ile projenin geliştirilerek bu yılda sürdürüleceğini söyledi. Başkan Esen, “Proje kapsamında geçtiğimiz iki yıl 20 bin küçükbaş, 2 bin 500 büyükbaş havyanın aşılarını ücretsiz karşıladık. Bu yıl da aşı maliyetlerini Konyaaltı Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bununla ilgili, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle yaptığımız protokolü yeniledik. Amacımız, üreticilerimiz için son derece önemli olan aşıların maliyetini karşılayarak, onların yükünü hafifletmektir. Bu tarz projelerimizle Konyaaltı’nda hayvancılığa olan desteğimiz devam edecek” dedi.



“Kamu kurumları ile el ele”

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ise konuşmasında, Konyaaltı Belediyesi ile yaptıkları protokolün özellikle hayvan üreticileri için son derece önemli olduğunu bildirdi. Canan Otruş, iki yıldır ilçe genelindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tüm aşı maliyetini karşılayan Konyaaltı Belediyesi’nin hayvan üreticilerine büyük destek oluşturduğunu söyledi. Aşı uygulamasını ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kendilerinin yapacağını dile getiren Canan Otruş, küçükbaş hayvanlara Veba, Dişi Damız ve Brusella; büyükbaş hayvanlara ise Şab, Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD) aşısı yapacaklarını kaydetti.

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