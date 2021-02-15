Kent Konseyi'nden deprem raporu Antalya için 3 acil adım açıklaması

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, kentin depreme hazır olması için acil yapılması gereken 3 adımı tüm kentin jeoloji raporu yeniden hazırlanarak imar planı güncellenmesi, deprem master planı eksiksiz olarak tamamlanması ve uygulanması , bu raporlar tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm planlaması yapılması olarak sıraladı.

Türkiye’nin gerçeği depremle ilgili bir çalışma yapan Antalya Kent Konseyi, acilen atılması gereken adımlar konusunda uyardı. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, deprem felaketinden korunmanın tek yolunun, yerleşim alanlarını ve şehirleri jeolojik olarak güvenli zeminler üzerine kurmak ve binaları da zemin çalışmalarıyla elde edilecek parametrelere uygun olarak inşa etmek olduğunu söyledi.



Yıllarca dikkate alınmamış

Depremlerdeki maddi kayıpların büyük bir bölümünün yanlış yer seçimi ve kötü yapılaşma olduğu gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Semanur Kurt, “Antalya’da yapılmış olan binalarda 1975 yılına kadar deprem hesabı dikkate alınmamıştır. 1985’e kadar deprem kısmen dikkate alınmış, 1996 yılına kadar 4’üncü derece, 1996’dan sonra da 2’nci derece deprem bölgesi olarak statik hesaplar yapılmıştır” diye konuştu.



Yeni bir rapor hazırlanmadı

Antalya’da 2002 yılında 3 bin 500 hektar olan imar alanının 2 bin 500 hektarını kapsayan kısmının raporunun hazırlandığını ancak geçen 20 yıllık süre zarfında yeni bir rapor hazırlanmadığına işaret eden Kurt, “Bu rapor çok tartışılmış, eksikleri ortaya konulmuştur. Bu rapora göre imar planları hazırlanmıştır. Bugün kentin imar alanı yaklaşık 260 bin hektardır. 2002’den sonra eleştirileri dikkate alan ve de genişleyen imar alanları için yeni bir rapor hazırlanmamıştır” dedi.



Önlemlerde kırılma noktası

1999 Gölcük depreminden sonra çıkarılan yönetmeliklerle depreme karşı alınması gereken önlemlerin uygulanmaya konulduğunu hatırlatan Kurt, “Depremle ilgili parametreler de bu yönetmeliklerde verilmiştir. Zeminlerin tüm mühendislik değerleri kesin olarak belirlenebilir. Gölcük depreminden sonra 31 Ocak 2000 tarih ve 2023 sayılı genelgesinde; imar planına esas jeoloji raporu hazırlanana kadar inşaatlar durdurulmuştur” diye konuştu.



Acilen yapılması gerekenler

Kent Konseyi Başkanı Kurt, Antalya’nın depreme hazır olması için acilen yapılması gerekenleri ise tüm kentin jeoloji raporu yeniden hazırlanarak imar planı güncellenmesi, deprem master planı eksiksiz olarak tamamlanması ve uygulanması ile bu raporlar tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm planlaması yapılması olarak açıkladı.

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