Muratpaşa'da şifa kaynağı zencefil üretimi başlıyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi güçlü bir bağışıklık sistemi için son dönemde kullanımı gittikçe yaygınlaşan zencefilin üretimine başlıyor. Deneme üretimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’nde bulunan bitki üretim tesis ve fidanlığında 500 metrekare alanda başlayacak.

Hazımsızlıktan mide şişkinliğine, kolesterol düşürücü özeliğiyle kalbe ve bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil, kısa bir süre sonra Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nce üretimine başlanacak.



ilk etapta 500 metrekarelik alanda başlayacak

Başkan Uysal, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 2017’de ilk yerli zencefil üretim denemelerine başlayan ve bugün 13 dekarlık bir alanda üretimi sürdüren Süleyman Tuncer’le bir araya geldi. Tuncer, zencefilin dünyanın tanıdığı en eski baharatlardan olduğunu söyledi. Ekildiği yerin konumu ve hava şartlarına göre değişiklik gösterse de bitkinin olgunlaşma süresinin 8 ila 10 ay arasında değiştiğini dile getiren Tuncer, Türkiye’de bir belediyenin zencefile sahip çıkmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, zencefilin kokusu ve görüntüsü nedeniyle mesafeli durulan bir bitkiyken son yıllarda yeniden keşfedildiğini söyledi. Süleyman Tuncer’in yerli zencefil üretimi konusunda çalışmalarının Türkiye için son derece değerli olduğunu belirten Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’nde bulunan bitki üretim tesis ve fidanlığında 500 metrekare alanda üretime başlayacaklarını belirtti.



Reçeliyle ve çayıyla markalaşmaya uygun

Bugün kurabiyeden çaya zencefille birçok tarifin internet sitelerinde yer aldığını aktaran Başkan Uysal, “Muratpaşa’mıza ektiğimiz turunçlar, belediyemizin de destekleriyle Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’nce 20 ayrı ürüne dönüştürüldü. Zencefil de reçeliyle çayıyla markalaşmaya uygun bir bitki. Üretim noktasında hedeflediğimiz başarıya ulaşabilirsek markalaşma konusunda adımlar da atabiliriz” diye konuştu.

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