Büyükşehir’e bağlı müzeler ziyarete açıldı

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Antalya Büyükşehir Belediye’sine bağlı Deniz Biyoloji Müzesi, Oyuncak Müzesi, Evrenseki Yörük Müzesi, Karatay Medresesi, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren kapıların ziyaretçilere yeniden açtı. Müzeler maske ve mesafe kurallarına uygun hafta içi 10.0016.00 saatleri arasında gezilebileceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan müzeler kısıtlama tedbirleri çerçevesinde yeniden ziyarete açtı. Belediye’ye bağlı Deniz Biyoloji Müzesi, Oyuncak Müzesi, Evrenseki Yörük Müzesi ve Karatay Medresesi pandemi kuralları kapsamında 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren ziyarete açıldı. Ziyarette bulunmak isteyen vatandaşlar, hafta içi 10.0016.00 saatleri arasında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak müzeleri ücretsiz olarak gezebilecek. Ziyaretçilere alana girişte ateş ölçümü yapılacak.

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