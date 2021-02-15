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Fazla üretim ve pandemi yeşillik fiyatlarını düşürdü Örtü altı üretim merkezi Antalya'da 2 yıl önce altın çağını yaşayan yeşillik bu yıl pandemi nedeniyle dibe vurdu Marul tane 2.5, kıvırcık tane 2 TL, maydanoz bağı 50 kuruş, nane bağı 70 kuruş, dere otu, roka bağı 70 kuruş, soğan 80 kuruştan seradan çıkıyor

İHA

Fazla üretim ve pandemi yeşillik fiyatlarını düşürdü Örtü altı üretim merkezi Antalya'da 2 yıl önce altın çağını yaşayan yeşillik bu yıl pandemi nedeniyle dibe vurdu Marul tane 2.5, kıvırcık tane 2 TL, maydanoz bağı 50 kuruş, nane bağı 70 kuruş, dere otu, roka bağı 70 kuruş, soğan 80 kuruştan seradan çıkıyor

Türkiye’nin en önemli örtü altı yeşillik olarak bilinen, roka, tere, dere otu, maydanoz, yeşil soğan, marul üretim merkezi Antalya’da pandemi nedeniyle üreticinin ürünleri elde kaldı. Marulun seradan çıkış fiyatı tane 2.5 TL olurken kıvırcık tane 2 TL, maydanoz bağı 50 kuruş, nane bağı 70 kuruş, dere otu, roka bağı 70 kuruş, soğan 80 kuruştan hale gidiyor.
Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da domatesin yanı sıra yeşillik olarak tabir edilen, roka, dere otu, maydanoz, kuzu kulağı, marul, yeşil soğanın fiyatları da ciddi şekilde düştü ve çiftçinin elinde kaldı. Pandemi nedeniyle restoranların kapalı olması, semt pazarlarında alışverişin azalması ve uygun hava şartları nedeniyle fazla olan üretim yeşillik satışının azalmasında etken olduğuna dikkat çekildi. Üretici, zincir marketlerin de yeşillik işine girmesiyle ürünlerinin halde alıcı bulmadığını belirtti.
Kepez ilçesi Altınova bölgesinde yeşillik ekili olan seralarda üreticiler, ucuzda olsa ürünlerini kesmeye devam ediyor. İşçiler tarafından kesilen dere otu roka, yeşil soğan kasalar içine serilen poşete itinayla konuluyor. İşleme tesisinde yıkanılan ürünler kasalandıktan sonra halin yolunu tutuyor.
Yeşillik üreticisi Muhammet Arslan, 25 dönümlük serada yeşillik üretimi yaptığını kaydetti. Ortalama 2025 kişiye iş imkanı sağladıklarını ifade eden Arslan, “Bu sene hava şartları üretime çok uygundu. Üretim yapmak çok kolay ama pazarlamak zor. Marul, maydanoz, roka, tere, kuzu kulağı, yeşil soğan dahil hepsi var. İnsanlar tedirgin olduğu için pazar yerlerine gelmiyorlar. Pazarcı fazla ürün almayınca halde de satış düşük oluyor. Mal satılmıyor. Bu işten de en büyük karı marketler sağlıyor. Herkes markete gidiyor. Marketten sebze meyve hepsini alabiliyor. Zincir marketler sebzelerini kendileri üretiyor. Böyle olunca halde ve pazar yerlerinde ürün satışı olmuyor” diye konuştu.

"Pandemi olumsuz etkiledi"
Pandeminin işlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Arslan, “Pandemiden bir an önce hayatımızın normale dönmesini istiyoruz. Belki eskisi gibi olmaz ama hayat düzene girer. Restoran lokantalar kapalı. Paket serviste çok az yeşillik gidiyor. Böyle olunca bizim ürünler satılmıyor bahçede kalıyor. Üretim yapıp sattığımız yer pazarcı, manav ve restoran ama onlarında iş durumu ortada” dedi.

"Fiyatlar yerde"
Antalya Toptancı Hali’ne bıraktıkları ürünlerin fiyatlar hakkında bilgi veren Muhammet Arslan, “Marul tane 2.5, kıvırcık tane 2 TL, maydanoz bağı 50 kuruş, nane bağı 70 kuruş, dere otu, roka bağı 70 kuruş, soğan 80 kuruş. Roka ve soğan serada kaldı satamıyoruz. Böyle devam ederse içindeki ürünlerle serayı süreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Müşteri gelmiyor"
Üretici Cengiz Can ise, “Yeşilliğin her çeşidinin üretimini yapıyoruz. Gece gündüz bu seranın içindeyiz. Maliyetlerimiz yüksek. Her ilacı ürüne atamıyoruz. Ama malımız para etmiyor. Pazarlayamıyoruz, semt pazarı ve hal bitik. Halde sabaha kadar duruyorum 10 müşteri gelmiyor. Sıkıntımız büyük bir çözüm istiyoruz. Zincir marketler iş yapıyor, üretici iş yapamıyor” dedi.
10 kişi seranın içinde çalıştıklarını dile getiren Cengiz, ürettikleri ürünü halde satamayınca ertesi gün çöpe atmak zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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