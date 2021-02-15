Jandarmanın operasyon yaptığı araçtan 110 şişe kaçak içki çıktı

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Antalya'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 110 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda E.G. yönetimindeki araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 110 litre kaçak içki ele geçirildi. E.G. gözaltına alınırken, kaçak içkilere el konuldu.

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