Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 11 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası dışından set şutu az farkla auta gitti.
78. dakikada Adem Büyük’ün ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin’in şutu kaleci Abdulsamed'de kaldı.
90+4. dakikada Hakan Özmert’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Veysel’in kafası yandan auta çıktı.
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Kamil Çetin xx
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin x, Naldo xx (Veysel Sarı dk. 82 ?), Kudriashov x, Eren Albayrak x, Hakan Özmert x, Nuri Şahin x, Doğukan Sinik x (Sidney Sam dk. 65 x), Fredy xx, Amilton x (Serdar Gürler dk. 75 x), Orgill xx (Podolski dk. 65 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Omar İmeri, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Dos Santos xx, Semih Kaya xx, Hadebe x (Karim Hafes dk. 65 x), Acquah x, Ahmet Ildız x (Fofana dk. 46 x), Zeki Yavru xx (Mallan dk. 88 x), Adem Büyük xx, Umut Bulut x (Tetteh dk. 46 x) Kubilay Kanatsızkuş x (Mustafa Eskihellaç dk. 76 x)
Yedekler: Ertaç Özbir, Malan, Zuquı, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Orgill (dk.6) (FT Antalyaspor), Orgill (dk. 12 k.k.) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Umut Bulut, Aquah, Fofana (Yeni Malatyaspor)
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