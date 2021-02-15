Hamzaoğlu: “1 puan kötü değil” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: “Pozisyon üretemedik, deplasmanda alınan 1 puan kötü değil”

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçının ardından, deplasmanda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 11 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor gibi bir deplasmandan alınan bir puanın kötü olmadığını belirtti. Maçta pozisyon üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, ”Üç puan için çalıştık ama olmadı. İlerleyen haftalarda yenilmeden kazanabildiğimiz kadar puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum 1 puan aldıkları için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.