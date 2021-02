Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Ersun Yanal: Kaybetmek için değil kazanmak için savunma yapıyoruz

Hamza Hamzaoğlu: Deplasmanda 1 puan önemliSemih ERSÖZLER / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 25´nci haftasında 1-1 sonuçlanan Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Fraport TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal yaptığı açıklamada, "Öncelikle şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağolsun. Pandemiden dolayı 3 günde bir oynuyoruz. Biz Antalyaspor olarak kupada da yarı finaldeyiz. Bununla birlikte 11 maçlık mağlup olamama serisi yakaladık ama kazanabileceğimiz maç sayısını artırmamız gerekiyor. Sahanın her bir metrekaresini çalışıyoruz. Oyuncularımız bu konuda çok disiplinliler ve tüm organizasyonu harfi harfine yerine getiriyorlar" dedi.

Takımda sakat oyuncuların dönüşünü beklediklerini belirten Yanal, "Bugün de her iki takım öncelikle emniyetli bir doğru duruş sergilemeye çalıştı. İlk defa bu kadar sık maç yapılan bir ligde oynuyoruz. Bugünkü oyunun sonucunun bizim hanemize yazması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Rakiple birlikte ortak bir oyun oynamış olduk. En azından mağlup olmama serisini devam ettirdik. Önümüzde önemli maçlar var, en azından 1 hafta nefes alacağız. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Savunma, kazanmak için yaptığımız bir sistem. Kaybetmek için savunma yapmıyoruz, kazanmak için yapıyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Buradan hücuma geçersek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

Deplasmanda aldıkları 1 puanın kötü olmadığını söyleyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Bugün deplasmanda Antalyaspor´dan aldığımız 1 puan önemli. 3 puan için çalıştık ama çok da pozisyon üretemediğimiz için aldığımız 1 puan kötü değil diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda yenilmeden, kazanabildiğimiz maçları kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

