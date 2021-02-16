Alanya’da dev proje için çalışmalar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da dev proje için çalışmalar başladı

İHA

Alanya’da dev proje için çalışmalar başladı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 10 bin metrekarelik dev bir alanda projelendirilen, kurban satış yeri ve kesimhane için çalışmalara başladı.
Alanya Belediyesi yıllarca İlçenin kanayan yarası olan, kurulduğu bölgelerde mahalle sakinlerinin sesten ve kokudan rahatsız olmasına neden olan kurban satış noktasını, merkezden uzaklaştırarak kırsal ancak kolay ulaşılabilir bir bölgeye taşıyor. Oba Mahallesi Değirmendere bölgesine modern, teknolojik, büyük, kalıcı ve hijyenik bir tesis yapılıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafriyat çalışmalarına başlanan proje bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yücel’e Alanya Belediyesi İcracı Müdürlüklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ve Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı eşlik etti.
120 satış bölümlü, 3 bin hayvan kapasiteli dev tesis
10 bin metrekare alan üzerine projelendirilen dev tesis, 2500’ü küçükbaş ,500’ü Büyükbaş olmak üzere toplam 3000 hayvan kapasiteli satış merkezi olacak. Son teknoloji alt yapı sistemleriyle donatılacak tesiste, modern bir kesimhane de yer alacak. Projede, vatandaşların dini vecibesini steril bir ortamda, çevreye zarar vermeden sağlıklı bir şekilde yapabilmesi düşünüldü.
Yücel: “Bu sene kurbanlıklarımızı buradan alacağız”
Çalışma alanında incelemelerde bulunan ve ekibinden proje hakkında bilgi alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projenin Temmuz ayına kadar tamamlanarak Kurban Bayramı’na yetişeceğini müjdeledi. Başkan Yücel; “Fizibilite çalışmasını tamamladığımız, Oba Değirmendere bölgesinde yüksek, tenha, mahalle sakinlerini koku ve sesten rahatsız etmeyecek bir yerde Kurban Satış Yeri ve Kesimhane projemiz için hafriyat çalışmalarına başladık. Kalıcı olarak uzun yıllar hizmet verebilmesi için bu bölgeyi uygun gördük. Projemiz tamamlandığında vatandaşlarımız buraya daha kolay ulaşabilecek, temiz, düzenli bir ortamda kurbanlarını satın alacak ve aynı zamanda kesim işlemini de gerçekleştirebilecek. Allah’ın izniyle projemizi, Kurban Bayramı’na yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ben şimdiden bütün Alanya’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” projesi
YEREL HABERLER “Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” ...
Fraport TAV Antalyaspor beraberliğe abone oldu
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor beraberliğe abone oldu
Kamyona çarpan otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Kamyona çarpan otomobil alev alev yandı
Kirazın 20 yıllık başarı hikayesi 2012’de 156 milyon dolar olan kiraz ihracatı 2020'de 230 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Kirazın 20 yıllık başarı hikayesi 2012’de 156 milyon ...
'1 kuruşu vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir'
YEREL HABERLER '1 kuruşu vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek ...
Baklavada 'iç' hilesi, maliyeti en az yüzde 50 düşürüyor
YEREL HABERLER Baklavada 'iç' hilesi, maliyeti en az yüzde 50 ...
Öykü Arin'in annesi: Yanak içinden sürüntü kitinin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz
YEREL HABERLER Öykü Arin'in annesi: Yanak içinden sürüntü kitinin ...
Antalya'da kar yağışı başladı Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 15 santime ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'da kar yağışı başladı Antalya-Konya ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ...
Yanal: "Yenilmeme serisini devam ettirdik" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Bizim hanemize yazması gereken bir maçtı ama en azından bu seriyi devam ettirdik"
YEREL HABERLER Yanal: "Yenilmeme serisini devam ettirdik" FT ...
Hamzaoğlu: “1 puan kötü değil” Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: “Pozisyon üretemedik, deplasmanda alınan 1 puan kötü değil”
YEREL HABERLER Hamzaoğlu: “1 puan kötü değil” Yeni Malatyaspor ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yeni Malatyaspor ...
Jandarmanın operasyon yaptığı araçtan 110 şişe kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın operasyon yaptığı araçtan 110 şişe kaçak ...
Bin 400 kilometre uzaktaki asker eşinden drone ile gül alan Ecem Ezgi Ercan: “Vatan sevdasının arasına bizim sevgimizi de ekledi”
YEREL HABERLER Bin 400 kilometre uzaktaki asker eşinden drone ile ...
TGB'den, 13 şehit için saygı duruşu
YEREL HABERLER TGB'den, 13 şehit için saygı duruşu
Antalya’da 4 aracın karıştığı kazadan sıcak görüntüler Araçlar hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı Antalya-Konya karayolu bir saat süreyle trafiğe kapandı Kaza sonrası yaşanan korku ve yaralıların araçtan çıkması İHA kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Antalya’da 4 aracın karıştığı kazadan sıcak ...
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Antalya’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı 166 okulda 65 bin 941 öğrenci ve 2 bin 235 öğretmen için ders zili çaldı
YEREL HABERLER Antalya’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı 166 ...
Siirt'te görev yapan asker, Antalya'daki eşine dron ile gül gönderdi (2)
YEREL HABERLER Siirt'te görev yapan asker, Antalya'daki eşine dron ...
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Fazla üretim ve pandemi yeşillik fiyatlarını düşürdü Örtü altı üretim merkezi Antalya'da 2 yıl önce altın çağını yaşayan yeşillik bu yıl pandemi nedeniyle dibe vurdu Marul tane 2.5, kıvırcık tane 2 TL, maydanoz bağı 50 kuruş, nane bağı 70 kuruş, dere otu, roka bağı 70 kuruş, soğan 80 kuruştan seradan çıkıyor
YEREL HABERLER Fazla üretim ve pandemi yeşillik fiyatlarını ...