Ocak ayında Çevreci Komşu Kartla 64 bin 178 lira yüklendi Çevreci puanlar nakde dönüyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesinde 6 bin 394 Çevreci Komşu Kart, yeni nesil akıllı kartlarla değiştirildi. Ocak ayında, 154 bin 515 kilogram nitelikli evsel atık karşılığında Çevreci Komşu Kartla 64 bin 178 lira yüklendiğini belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni kartlarla kazanılan puanların herhangi bir bankamatikten nakit olarak çekilebileceğini söyledi.

Antalya’nın ilk ‘Sıfır Atık’ belgeli ilçesi Muratpaşa’da, nisan ayında 5’inci yılının kutlayacak Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesiyle, ilçe sakinleri cam, kağıt, plastik ve metal gibi nitelikli atıkları ayrıştırarak dilediğince harcayabilecekleri puanlar kazanıyor. Artık tüm kısıtlamaların kalktığı ve ‘para kart’ özelliği kazanan yeni nesil Çevreci Komşu Kartların mahallerde dağıtımları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, projeyle ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir bütçe oluştururken Başkan Uysal, yeni yılda yeni özellikle kazanan Çevreci Komşu Kart’ın artık üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabildiğini söyledi. Başkan Uysal, yeni kartların her markette geçerli olduğunu, online alışverişte kullanabildiğini belirtirken Antalya’nın toplu ulaşım kartına bakiye aktarımı yapmanın dahi mümkün olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, “Hatta yeni kartlarla atık karşılığı kartlara yüklenen puanlar herhangi bir bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebilecek” dedi. Kartların mahalle mahalle dağıtımlarının sürdüğünü aktaran Başkan Uysal, yeni yılın ilk ayında 6 bin 394 kartın değişimini gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Nisan 2016’da pilot mahallerde uygulanmaya başlanan ve AtmaBiriktirKazanalım sloganıyla kısa sürede tüm ilçede uygulanmaya başlanan projenin uygulandığı ilk günden bu yılın ocak ayı sonuna kadar 15 milyon 697 bin 756 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan bu atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara tam 5 milyon 23 bin 603 lira yüklendi. Yeni nesil kartların dağıtımının başladığı ocak ayında ise 154 bin 515 kilogram atık karşılığında kartla 64 bin 178 lira yüklendi.

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