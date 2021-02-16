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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Topaloğlu" Kındılçeşme sahil projesi Kemer halkının olacak"

İHA

Başkan Topaloğlu" Kındılçeşme sahil projesi Kemer halkının olacak"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kındılçeşme sahil projesinin ilçeye apayrı bir renk katacağını belirterek belediye ekiplerinin şu anda yürüyüş yollarını açmaya başladıklarını söyledi. Topaloğlu, Kındışçeşme Sahil projesinin 900 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacağını, insanların burada rahatça vakit geçirebileceği bir alan olacağını kaydetti.
Söz konusu projeyle ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Topaloğlu, burada yapılan çalışmaların tamamının yasal olduğunu kaydetti. Başkan Topaloğlu, " Burayı birine tahsis etmeyeceğiz. Burası Kemer halkının. Kındılçeşme Sahil projesi Kemer’in dışarıya açılan bir penceresi olacak." diye konuştu.
Başkan Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında da çalışmaların son hızıyla sürdüğünü de belirterek, “Burada artık sona doğru geliyoruz. Bordür çalışmaları devam ediyor. Elektrik ve su tesisatı çalışmaları başladı.” diye konuştu. Atatürk Parkındaki çalışmaların yaklaşık 1 ay sonra tamamlanacağını ve Kemer halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Topaloğlu, Atatürk Parkının Kemer halkının ve ilçeye gelen misafirlerin ilgisini çok çekeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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