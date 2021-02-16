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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafeler Caddesi birinci etabın sonuna gelindi

İHA

Kafeler Caddesi birinci etabın sonuna gelindi

Kepez Belediyesi’nin, Kültür Mahallesi’nde Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak’ta başlattığı cadde düzenlemesi projesinin birinci etabının yapımında sona gelindi. Projenin ikinci ve üçüncü kısmı da hızla tamamlanıyor.
Üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin bulunduğu Kültür Mahallesi’ndeki Kafeler Caddesi’ni, daha işlevsel ve estetik hale getirecek projenin yapımında sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz ekim ayında ilk kazmanın vurulduğu proje, caddedeki esnafın ve bölgede yaşayanların yapım sırasında zarar görmemesi için üç etap halinde yapılıyor. Yine esnaf düşünülerek Kafeler Caddesi Düzenlemesi Projesi’nin inşası, Akdeniz Üniversitesi’nde pandemiden dolayı yüz yüze eğitimin yapılmadığı dönemde başlatıldı.

Projenin 1. etabı tamam
Kafeler Caddesi’ni, Antalya’nın en prestijli caddelerinden birine dönüştürecek olan projenin, kısa zaman içerisinde tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Cadde düzenlemesinin 1. etabının inşasında yüzde 90’lar seviyesine gelen yüklenici firma, projenin 2 ve 3. kısımlarının yapımını da tamamlıyor.
Caddedeki, dekoratif elektrik direklerinin monte edilmesi, baskı beton kaldırımının yapılması, çöp konteynerlerinin yer altına alınması, otopark alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Caddenin ilk asfaltı da döküldü
Fen İşleri Müdürlüğü de, caddenin asfaltını dökmeye başladı. Müdürlük ekipleri, caddenin, kaldırım ve dekoratif işlerinin tamamlanan kısmına, kırmızı kot uygulamasından sonra temel asfalt tabaka olan binder asfaltı serdi. Bu kapsamda caddeye 1536 ton sıcak asfalt döküldü. Bu asfaltın üzerine de son kat olan modifiye bitüm esaslı aşınma tabakası uygulanacak.
Fen İşleri Müdürlüğü yetkileri, caddenin diğer bölümlerinin asfaltını da yakın bir zamanda yapacaklarını ifade ettiler.

Tütüncü projenin yapımıyla yakından ilgileniyor
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, büyük önem verdiği Kafeler Caddesi Düzenlemesi Projesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Tütüncü, şantiye alanını sık sık ziyaret ederek, çalışmaları inceliyor ve cadde düzenlemesinde kullanılacak olan malzemelerin seçimiyle ilgili fikirlerini yüklenici firmaya aktarıyor.
Projenin yapımının yakın bir tarihte tamamlanacağını aktaran Tütüncü, düzenleme tamamlandığında Kafeler Caddesi’nin önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Proje ortak akılla hazırlandı
Cadde düzenlemesi, Akdeniz Üniversitesi’ne komşu olan Kültür Mahallesi’nde, üniversite öğrencilerine yönelik birçok ticari işletmenin olduğu Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak’ta gerçekleştiriliyor. Başkan Hakan Tütüncü, projeyi ortak akılla hayata geçirmek amacıyla bölgedeki esnafla, yaşayanlarla ve mahalle muhtarıyla toplantılar yaptı. Bu toplantılardan sonra esnafın ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda cadde düzenlemesinin projesi hazırlandı.

Cadde düzenlemesinde neler var
Yüklenici firma, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrolünde, 75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir düzenleme yapıyor. Proje kapsamında, iş makineleriyle caddenin mevcut asfaltı ve parke taşları kaldırıldı. Kaldırım ve yol genişliklerinin orantılı olarak yeniden düzenlendiği caddede, sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım çalışması yapılıyor. Cadde boyunca 5 bin metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirilecek. Kaldırımlara, araç parkı yapılmaması için de dekoratif mantar park taşları konulacak. Girişlerinde rampaların olacağı kaldırım üzerinde kabartmalı görme engelli takip yolu da bulunacak. Caddede, estetik bir görünüm için 6 adet yer altı çöp konteyneri olacak. Kafeler Caddesi’ne, mevcut ağaçları korunurken, 100 adet de yetişmiş portakal ağacı dikilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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