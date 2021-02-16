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Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi Lüks otomobilin duvara çıkıp hurdaya döndüğü kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Ev sahibi: "Devamlı duvarıma çarpıyorlar, neredeyse eve girecekler"

İHA

Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi Lüks otomobilin duvara çıkıp hurdaya döndüğü kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Ev sahibi: "Devamlı duvarıma çarpıyorlar, neredeyse eve girecekler"

Antalya'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kulağının ucu kopan kamyonet sürücüsü, aracının başından ayrılmamak ve ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Kulağından ve yüzünden yaralanan sürücü, sağlık görevlileri ve polisler tarafından bindirildiği ambulanstan inerken, aracının başından ayrılmak istemedi.
Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesine çıkmakta olan sürücüsü belirlenemeyen 07 ALA 341 plakalı BMV marka lüks otomobil, Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nurettin Tekin’in kullandığı 07 JT020 plakalı Hyundai marka kamyonete çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirlenen 07 ALA 341 plakalı otomobil, kamyonete çarptıktan sonra yolun karşısındaki bahçenin istinat duvarına çarparak yıktıktan sonra durabildi.

Kamyonet sürücüsünün kulağı koptu
Kazada, kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin ve kamyonette yolcu olarak bulunan kardeşi Ramazan Tekin yaralandı. Kulağının yanı sıra yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen bindirildiği ambulanstan inerek aracının başına gelirken, polislerin olay yerine gelmelerinin ardından polislerin de yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Kulağında kopma olduğu bildirilen Nurettin Tekin’in kulağı hastanede dikildi.

Otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Diğer taraftan kaza yapan otomobilin sürücüsü belirlenemedi. Trafik ekipleri olay yerine geldiğinde aracın başında bulunan bir kişi kendisinin otomobilin sahibi olduğunu, otomobili bir arkadaşının sigara almak için emanet aldığını, kendisinin kazayı duyunca geldiğini iddia etti. Şahıs, kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından ortadan kayboldu.

"Duvarım sürekli yıkılıyor"
Kaza yapan otomobilin çarpması sonucunda yıkılan duvarın sahibi Ali Demircioğlu, kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, “Sık sık bahçe duvarımız yıkılıyor. Duvar olmasa araçlar evimizin içine kadar girecek. Yetkililerden buraya bir önlem almalarını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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