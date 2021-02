Antalyaspor'da henüz başkan adayı çıkmadı Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bugünkü çağrı umarız aday olmak isteyenlere vesile olur" "Aday çıkmazsa, Antalyaspor'un geleceğini bütün şehir tayin etmiş olur"

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, 23 Şubat'ta yapılacak Antalyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin açıklamada bulundu. Şu ana kadar herhangi bir başkan adayının olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bugünkü çağrı umarız vesile olur ve aday arkadaşlar görüşmelere başlar. Olmadığı takdirde Antalyaspor’un geleceğini biz değil bütün şehir tayin etmiş olur. Artık şehir ne istiyorsa Antalyaspor o şekilde gidecek" dedi.

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Emin Hesapçıoğlu ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yılmaz, kulüpte 19 Ocak’ta bir istifa yaşandığını ve sürecin ardından yeni bir yönetim oluşturma çabası içinde olduklarını hatırlattı.

Öztürk Ailesi'ne bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "19 Ocak’tan bu yana takıma her türlü desteği verdik. Genel Kurul sürecine kadar şehirdeki bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, geçmişte görev yapanlar, kanaat önderleri, Antalyaspor sevdalıları ve herkesin fikrini, desteğini almaya çalıştık. Şu ana kadar oluşturacağımız kurulla ilgili bugün de dahil şehirde bir yaklaşım göremedik. Önümüzde 7 günlük süre var. Umarız bugün vesile olur da şehir bunu dikkate alır" diye konuştu.

Yılmaz, pandemi döneminde başkanlığın bir kişi ya da birkaç kişinin üzerine bırakılmaması gerektiğine değinerek, "Bu dönemde ciddi gelir kayıplarımız var. Süper Lig’deki bir kulüp her şehir için önemlidir. Bütün şehrin, kurumların, STK’ların desteğine ihtiyaç var. Herkesin yapabileceği bir şey olduğunu bilmesi gerekir. Antalyaspor, herkesin ortak payesi olmalı. Umarız bizim çağrılarımıza kulak verilir ve yönetim kurulunda görev alabilecek, başkanımız olabilecek kişilerin sesini duyarız. Bu olmadığı takdirde 23 Şubat’ta iyi bir tablo gözükmüyor" ifadelerine yer verdi.



"Antalyaspor'un geleceğini bütün şehir tayin eder"

Yılmaz, 'Yine bir yönetim çıkmazsa durum ne olacak?' sorusuna ise şu cevabı verdi: "Aslında bütün şehrin bu konuya yanıt vermesi gerekiyor. 25 gündür yanıt vermek için mücadele ediyorum. Barış dili oluşturmaya çalıştım. Grup veya grupçukların dışında ayrıcalıkları bir kenara bırakarak kentin en büyük markasının Antalyaspor olduğunu vurgulamaya çalıştık. Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturmak istiyorsanız ekonomi çok önemli. Kulübün 7 milyon 700 bin Euro borcu var. 80 milyon civarı bir rakam yapıyor. Gelir gider dengesiyle mayıs sonuna kadar olacak giderlerle kulübün 7080 milyona daha ihtiyacı var. Kulübün yıl sonuna kadar 150 milyon TL ihtiyacı bulunuyor. Burada yönetim kurulunda görev alacak arkadaşların, adaya destek olması gerekir. Eğer şehir Süper Lig’de başarılı bir kulüp istiyorsa, her birey Antalyaspor sevdalısıysa, yapabileceği bir şey vardır. 23’ündeki genel kurul öncesi umarız bugünkü çağrı vesile olur ve aday ve yönetici arkadaşlar görüşmelere başlamış olur. Olmadığı takdirde Antalyaspor’un kaderini biz değil bütün şehir tayin etmiş olur. Artık şehir ne istiyorsa Antalyaspor o şekilde gidecek."



"Heykeli dikilir"

"Antalya’da maalesef ikinci bir Fikret Öztürk olarak kimse yok" diyen Yılmaz, "Türkiye’de Fikret Öztürk istifa etti diye farklı sansasyoneller bile gerçekleştirildi. Ciddi destek veren kişileri eleştirdik. Antalyaspor’da Fikret Öztürk gibi maddi kaynak sağlayan bir başka kişi olmadı. Heykelini dikebileceğimiz kadar katkısı oldu takıma" açıklamasını yaptı.



"Herkes sorumludur"

25 günün kendileri için kolay geçmediğini anlatan Yılmaz, "Gecem gündüzüm Antalyaspor oldu. 23 Şubat’ta arkadaşlarımız, dostlarımız Antalyaspor’a güzel bir sürpriz yapsınlar. Bunu umut ediyoruz. Eğer olmazsa, şehirde yaşayan herkes bundan sorumludur" diye konuştu.



"Bu göreve talip değiliz"

Emin Hesapçıoğlu, kulübün sürdürülebilirliği için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "6 senede bana göre çok güzel şeyler yapıldı. Kulüp başarılara ilklere imza attı. 23’üne kadar bu emek devam edecektir. 23 Şubat’ta artık bir devir teslim zamanı geldiğini düşündüğümüz için Antalyaspor sevdalılarını görev için bekliyoruz. Çok zor bir görev kulüp yönetmek. Bunu başarıyla yerine getiren Öztürk Ailesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün de Türkiye’nin en keyifli kulüplerinden birisiyiz. Son bir senede 20 galibiyet, 21 beraberlik, 10 mağlubiyetimiz var. Bu başarıların sürdürülmesi gönlümüzden geçiyor. En güzel şekilde bu konuyu devretmek istiyoruz. Bayrak değişimi olması gerekiyor. Bu şehirde buna talip olacak kişilerin çıkacağına inanıyoruz. Bu göreve talip değiliz. Bu bir ekip işidir. Yeni gelecek kişilerin bu operasyonun yönetmesi noktasında rahat ve özgür olması gerekiyor. Bugüne kadar nasıl destek verdiysem yeni yönetime de destek olacağım bilinsin" dedi.



"Temlik yok"

Antalyaspor’un ihtiyacı olduğu 150 milyonun kolay çözülebileceğine işaret eden Hesapçıoğlu, "Her türlü yapısıyla, devredilmeye hazır bir kulüp var. Parası var, pulu var, borcu yok. Bu konuda eleştirip yorum yapanların uzak kalmasından üzüntü duyarım. Sevenlerin bu işe el atmasını rica ediyoruz. Kurulda adayların elini buraya uzatması gerektiğini düşünüyorum. Borç, temlik hiçbir konumuz yok. TFF’den gelecek para bile fena bir bütçe değil. Bu takımın malı ve mülkü var. Hesap çok kolay şekilde yapılabilir. Böyle yapıda bir kulüp şu an Türkiye’de yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.