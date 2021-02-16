Alanya’da ormanlık alandaki atıklar temizlendi

Alanya Belediyesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğü iş birliğinde orman ve doğaya vatandaşlar tarafından bilinçsizce dökülen moloz ve çöp atıklarının temizliği yapıldı.

Alanya Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü, doğayı bilinçsizce kirleten vatandaşların atıklarını temizledi. Temizlik için 2 kepçe ve 3 kamyon kullanılırken beraberinde ekip ve ekipmanlarla temizlik işlemi yapıldı. Orman işletme Müdürü Yücel Sönmez, ilerleyen günlerde fotokapan uygulaması başlatarak, bilinçsizce çöp ve moloz atanlara idari işlemler uygulanacağını söyledi.

Demir: “Alanya hepimizin, temiz tutalım”

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, doğaya zarar vermenin ciddi sonuçlar doğabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu; “Alanya Belediyesi olarak bütün Şehri köşe bucak temizlemek için gayret gösteriyoruz. Ancak bilinçsiz vatandaşların döktüğü moloz ve sebep olduğu çevre kirliliği çalışmalarımıza ve doğaya adeta balta vuruyor. Daha temiz bir doğa, daha temiz bir Alanya için lütfen doğayı ve çevremizi temiz tutalım. Alanya hepimizin” dedi.

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