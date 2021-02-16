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Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti

DHA

Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti


ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsü şoförü Emre Dirican, bir evde çıkan yangını görüp, yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş.'de şehir içi toplu ulaşım şoförü Emre Dirican, Gürsu-Varsak KC35A hattında 07 AAV 08 plakalı halk otobüsü ile sefer yaparken, Altınova Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki durakta yolcu indirdi. Bu sırada durak yakınındaki iki katlı bir evin ikinci kat girişindeki balkonundan duman ve alevlerin yükseldiğini gördü. Aracı park eden Dirican, otobüste bulunan yangın tüpünü alıp, koşarak gittiği evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının, soba kovasından balkona boşaltılan kül içindeki kor kalıntılarının, plastik sandalye ve masayı tutuşturmasından kaynaklandığı tespit edildi.
Durakta yolcu indirirken yangını fark ettiğini belirten Emre Dirican, "İlk başta dumanı ikinci katta görünce mangal yakıyorlar sandım. Biraz daha dikkatli bakınca ateşin büyümeye başladığını gördüm. Otobüste bulunan yangın tüpünü alarak acilen yangının olduğu alana gittim ve söndürmeyi başardım" dedi.
EV SAHİBİNİN HABERİ YOKTU
Yangından ev sahibinin haberi olmadığını aktaran Dirican, "Ev sahibi dışarıya çıkınca şoke oldu çünkü her yerde duman vardı. Beni görünce şaşırdılar, onlara daha dikkatli olmalarını söyledim. Sağ olsun Antalya Ulaşım A.Ş. bize yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi aldırdı. Verdikleri eğitim bugün bir faciayı önledi" diye konuştu.
EV SAHİBİNDEN TEŞEKKÜR
Ev sahibi kadın ise, "Sabah sobanın küllerini daha sonra çöpe atmak için balkona bırakmıştım. Hava biraz rüzgârlıydı, ateş balkondaki eşyalara sıçramış. 3 çocuğumla içerdeydik, hiç farkına varamadık. Sağ olsun şoför arkadaşımız görmüş, ateşi söndürmüş. Kendisine çok çok teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-02-16 16:28:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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