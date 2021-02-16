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Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek kesimlerde etkili olan kar her yeri beyaza bürüdü Kent merkezine toz şeklindeki kar yağışını gören vatandaşlar, o anları görüntüledi

İHA

Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek kesimlerde etkili olan kar her yeri beyaza bürüdü Kent merkezine toz şeklindeki kar yağışını gören vatandaşlar, o anları görüntüledi

Antalya’da yüksek kesimlere 5 yıl aradan sonra yeniden kar yağdı. Kent merkezine toz şeklinde yağan kar tutmamasına rağmen vatandaşlar cep telefonuyla o anları kaydetti.
Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de salı günü itibari ile havalar soğumaya başlayacağını ve çarşambadan itibaren Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş gibi ilçeleri ve hatta Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü Antalya'da şehir merkezinin Döşemealtı ve Kepez ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. En son 23 Aralık 2016 tarihinde Kepez üstüne yağan kar bölgeyi beyaza bürümüştü. Sokak lambalarına yansıyan toz şeklinde kar yağışını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı vatandaşlar ise ise Güver Uçurumu mevkiinde araçlarından inip kar yağışını görüntüledi.
Öte yandan Finike sahili ve Kaş ilçesinde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Denize sıfır Finike sahilinde akşam üzeri etkili olan karda vatandaşlar kar topu oynadı, mutluluklarını dile getirdi. Kaş ilçesinde otomobil üzerine biriken kara vatandaşlar 2021 yılı yazdı.
Öte yandan kızıyla birlikte seyir halinde ilerleyen Engin Korkmaz ve kızı Cemre Korkmaz, kızının isteği üzerine aracını yol kenarında durdurup kar yağışını seyretti. Kızının kar görme isteğini kırmadığını belirten Engin Korkmaz, "Böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik. Kızımla birlikte evde oturuyorduk kar yağıyor diye balkona çıktı. Ben de beraber yüksek yerlere çıkalım istedim. Sırf kızım mutlu olsun diye buraya geldik “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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