Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor

DHA

Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde restoran, lokanta, yemekhane ve evlerdeki gıda atıkları, fermantasyon işleminden geçirilerek kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor. Vakumlu paketlerde muhafaza edilen mamalar hayvanseverlere ve sokak hayvanlarına ücretsiz dağıtılıyor.
Kepez Belediyesi'nce hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamında, her gün öğleden sonra ilçede faaliyette olan işletmeler ve okullar ile evlerden toplanan gıda atıkları Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan atık geri dönüşüm noktasına getiriliyor. Ekmek, meyve-sebze, et, kemikler başta olmak üzere toplanan gıda atıkları buradaki öğütücüde 24 saat boyunca karıştırılarak hamur hale getiriliyor. Daha sonra pelet makinesinden geçirilen atıklar, kedi ve köpekler için yüksek besin değerine sahip mama haline geliyor.
Fırınlanan bu mamalar ise Kepez Belediyesi ekiplerince yine ilçede yaşayan sokak hayvanlarına her gün düzenli dağıtılıyor. Ayrıca hayvanları beslemek isteyen hayvanseverler, buradan mamaları ücretsiz alabiliyor. Seralarda üreticilerin ürün hasadından sonra kalan sebze ve meyve kalıntıları da yine bu ekip tarafından toplanarak, doğal gübre yapılmak üzere bu alana getiriliyor. Tesisin gübre üretim kapasitesi ise günlük 5 ton.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yakın zamanda DokumaPark içerisinde hayata geçirdiği kedi apartmanındaki sokak kedileri de bu mamalarla besleniyor. Vakumlu paketlerde muhafaza edilen mamaların sıfır atık projesi kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Başkan Tütüncü, "Hiçbir şeyin atılmadan ekonomik değere dönüştürülmesi için yola çıkıldı. Bu projenin çeşitli etapları var. İsrafı ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptık. Restoran, yemekhane gibi büyük işletmelerden gıda atıklarını alıp bu tesiste özel fermantasyon cihazlarıyla kedi köpek mamasına dönüştürüyoruz. Bunu Türkiye'de ilk kez biz yaptık. Bundan çok mutluluk duyuyoruz" dedi.
Başkan Tütüncü, üretim kapasitesinin artması için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-02-17 08:11:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

POYD Başkanı Atmaca: İyi bir sezon geliyor
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: İyi bir sezon geliyor
Antalya´da kar yağışı görüldü
YEREL HABERLER Antalya´da kar yağışı görüldü
Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek kesimlerde etkili olan kar her yeri beyaza bürüdü Kent merkezine toz şeklindeki kar yağışını gören vatandaşlar, o anları görüntüledi
YEREL HABERLER Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek ...
Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı Evinde çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser bulunduran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser ...
Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma baskını Saksılar içinde yetiştirilen uyuşturuculara el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma ...
Antalya'da sahte para operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte para operasyonunda 5 gözaltı
Galatasaray, Belek'te kamp yapacak
YEREL HABERLER Galatasaray, Belek'te kamp yapacak
Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için ...
Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü ...
Alanya’da ormanlık alandaki atıklar temizlendi
YEREL HABERLER Alanya’da ormanlık alandaki atıklar temizlendi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi Seyir halindeyken yanan evi görüp otobüsteki yangın tüpüyle müdahale etti
YEREL HABERLER Şoförün dikkati olası faciayı önledi Seyir ...
Üniversiteler baharda hibrit eğitime geçiyor
YEREL HABERLER Üniversiteler baharda hibrit eğitime geçiyor
Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte ...
65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı hassasiyeti Sabahın erken saatlerinde sıraya girip aşılarını yaptırıyorlar
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı hassasiyeti Sabahın ...
Mustafa Yılmaz: Antalyaspor'un kaderini biz değil, bütün şehir tayin edecek
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz: Antalyaspor'un kaderini biz değil, ...
21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ...
Antalyaspor'da henüz başkan adayı çıkmadı Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bugünkü çağrı umarız aday olmak isteyenlere vesile olur" "Aday çıkmazsa, Antalyaspor'un geleceğini bütün şehir tayin etmiş olur"
YEREL HABERLER Antalyaspor'da henüz başkan adayı çıkmadı Antalyaspor ...
Sulama kanalında balık ölümleri endişelendiriyor Sazan ve yılan balıklarının da bulunduğu yüzlerce balık ölüsü su yüzüne çıktı Balık ölümlerinin yaşandığı kanalda boş tadım ilaçları kutuları tespit edildi
YEREL HABERLER Sulama kanalında balık ölümleri ...
Antalya - Konya karayolunda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için yoğun çaba harcıyor
YEREL HABERLER Antalya - Konya karayolunda kar kalınlığı 40 ...
Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi Lüks otomobilin duvara çıkıp hurdaya döndüğü kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Ev sahibi: "Devamlı duvarıma çarpıyorlar, neredeyse eve girecekler"
YEREL HABERLER Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ...
Akseki'ye özel kurtarma timi Sesli görüntülü arama, koruma, tahliye ve doğada kurtarma eğitimleri aldılar
YEREL HABERLER Akseki'ye özel kurtarma timi Sesli görüntülü arama, ...
Kemer’de imar çalışmaları
YEREL HABERLER Kemer’de imar çalışmaları